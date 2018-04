Gewalt in Berlin Mann will schlichten und wird von zwei Frauen verprügelt

Berlin. Zwei Frauen haben am Berliner S-Bahnhof Gesundbrunnen miteinander gestritten - und dann gemeinsam auf einen 21-Jährigen eingeschlagen. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wollte der Mann schlichten. Er erlitt durch die Schläge mit einer Silikonkartusche am Sonntagmorgen gegen 3.55 Uhr eine Platzwunde am Kopf und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Gegen die 21 und 29 Jahre alten Frauen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Gegen eine der Frauen lag ein Haftbefehl vor

Zudem stellten die Beamten bei der Überprüfung der Personalien fest, dass gegen die 29-Jährige ein Haftbefehl vorlag. Sie hatte wegen Schwarzfahrens noch eine Reststrafe von 160 Euro zu bezahlen oder alternativ acht Tage Freiheitstrafe zu verbüßen. Weil sie nicht zahlen konnte, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mehr zum Thema:

Frau erstochen: Ehemann war für Wutausbrüche bekannt

( dpa/seg )