Auto knallt offensichtlich versehentlich in Café

Schrecksekunde in Berlin-Kreuzberg: Ein Autofahrer ist am Montag wohl versehentlich rückwärts in einen Imbiss gefahren. Zwei Menschen seien verletzt worden, drei Personen stünden unter Schock, sagte ein Polizeisprecher. Es deute nach ersten Erkenntnissen alles auf einen Unfall an dem Lokal in der Charlottenstraße hin.

Ein Augenzeuge berichtete, dass das Auto plötzlich rückwärts in den Imbiss fuhr. Mehrere Menschen, die vor dem Lokal saßen und standen, hätten noch rechtzeitig wegspringen können. Der Schreck sei groß gewesen. Eine Fensterscheibe ging zu Bruch. Der offensichtlich unter Schock stehende Fahrer sprach dem Zeugen zufolge von einem Versehen.

( dpa )