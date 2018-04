Grütters dankt Stella zum 75. Geburtstag für Schlossbau

Berlin. Der für den Wiederaufbau des Berliner Schlosses verantwortliche Architekt Franco Stella wird an diesem Dienstag (24. April) 75 Jahre alt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) nannte seinen Entwurf für den Wiederaufbau der Preußen-Residenz in einem Glückwunschschreiben visionär. Alt und Neu gingen darin harmonisch Hand in Hand, erklärte sie am Montag.

"Mit der nahenden baulichen Fertigstellung des Stadtschlosses dürfen Sie, als Schlossmeister dieses einzigartigen Projektes, nun mit Stolz darauf blicken, Ihr Denken zu Stein gebracht und dabei neue, ganz eigene Welten der Begegnung der Menschen und Kulturen geschaffen zu haben", so die Politikerin.

Das rekonstruierte Schloss soll von Ende 2019 an unter dem Namen Humboldt-Forum ein Kultur- und Museumszentrum werden.

( dpa )