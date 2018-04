Mireille Mathieu in Berlin: Das müssen Fans zum Konzert wissen

Die Sängerin Mireille Mathieu gibt am Montagabend ein Konzert im Friedrichstadt-Palats in Berlin

Am Montagabend tritt die Chanteuse Mireille Mathieu im Friedrichstadt-Palast in Berlin auf. Alle Fragen und Antworten zum Konzert.

Für ihre Fans gilt Mireille Mathieu als Inbegriff des französischen Chansons. Seit über 50 Jahren steht die Chanteuse aus Avignon auf der Bühne. Am Montagabend tritt Mathieu im Rahmen ihrer Welttournee in Berlin auf. Alle wichtigen Fragen und Antworten, die Fans zum Konzert vom "Spatz von Avignon" wissen müssen:

Wann und wo findet das Konzert von Mireille Mathieu in Berlin statt?

Mathieu tritt am Montag, den 23- April im Friedrichstadt-Palast in Berlin-Mitte auf. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Gibt es noch Karten für das Mireille-Mathieu-Konzert in Berlin?

Ja, über Eventim gibt es noch Tickets für die Show am Montagabend. Auch an der Abendkasse wird es laut Konzertveranstalter noch einige Karten geben. Die verbliebenen Tickets kosten zwischen 75 und 92 Euro.

Welche Lieder wird Mathieu spielen?

Genaue Angaben, welche Songs Mathieu bei ihrem Auftritt in Berlin spielen wird, konnte der Konzertveranstalter auf Anfrage nicht machen. Auf ihrer Welttournee spielte sie bisher aber viele ihrer Klassiker wie "Mon Credo" und "Acropolis adieu". Bei den deutschen Auftritten wird sie zudem wohl eine Reihe ihrer großen deutschsprachigen Hits singen.

Gibt Mireille Mathieu weitere Konzerte in Berlin?

Ein weiteres Konzert von Mireille Mathieu in Berlin ist vorerst nicht geplant. Am Mittwoch tritt sie im Gewandhaus in Leipzig auf. Tickets gibt es derzeit noch für 75 Euro. Am Folgetag singt Mathieu in Dresden, das Konzert im Konzertsaal im Kulturpalast ist allerdings bereits ausverkauft.

( cla )