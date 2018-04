Mann randaliert und wirft Fahrrad auf Feuerwehrmitarbeiter

Berlin. Ein 43-Jähriger hat in Berlin-Pankow randaliert und dabei Mitarbeiter von Feuerwehr und Polizei angegriffen. Dabei warf er am Sonntagabend in der Romain-Rolland-Straße ein auf dem Gehweg stehendes Rad auf einen Feuerwehrmann, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dieser habe jedoch ausweichen könne. Eine Polizistin sei jedoch leicht verletzt worden, als sich der 43-Jährige einer Festnahme widersetzte, mit Fäusten um sich schlug und die Beamtin in ein Gebüsch drängte.

Die Rettungskräfte und die Polizei waren alarmiert worden, weil der Mann gegen 20.00 Uhr vor einem Lokal randaliert hatte. Dann schien er kurzzeitig bewusstlos, wie die Polizei berichtete. Als die Helfer ihn ansprachen, sprang der 43-Jährige auf, schrie um sich und warf dann mit dem Fahrrad. Nachdem der Mann doch überwältigt werden konnte, wurde er medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten fanden bei dem Mann diverse Drogen.

( dpa )