Verkehr Mehr Unfälle, Verkehrstote und Verletzte am Jahresanfang

Berlin. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind deutlich mehr Menschen im Berliner Straßenverkehr getötet oder verletzt worden als im Vorjahreszeitraum. Bis Ende Februar kamen nach vorläufigen Zahlen 6 Verkehrsteilnehmer ums Leben - doppelt so viele wie im Januar und Februar 2017. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mit. Die Zahl der Verletzten lag mit 2157 um ein Achtel höher als der Vergleichswert, auch die Zahl der Unfälle insgesamt nahm zu - um 2,4 Prozent auf 21 449. Als schwerwiegend wurden davon 195 Fälle eingestuft - immerhin hier ein Rückgang um 8 Prozent.

( dpa )