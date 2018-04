Bei diesem Unfall Ende Februar wurde eine Radfahrerin in Charlottenburg schwer verletzt (Archivbild)

Statistik Schon sechs Verkehrstote in Berlin bis Ende Februar

In den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind deutlich mehr Menschen im Berliner Straßenverkehr getötet oder verletzt worden als im Vorjahreszeitraum. Bis Ende Februar kamen nach vorläufigen Zahlen 6 Verkehrsteilnehmer ums Leben - doppelt so viele wie im Januar und Februar 2017. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mit.

Die Zahl der Verletzten lag mit 2157 um ein Achtel höher als der Vergleichswert, auch die Zahl der Unfälle insgesamt nahm zu - um 2,4 Prozent auf 21.449. Als schwerwiegend wurden davon 195 Fälle eingestuft - immerhin hier ein Rückgang um 8 Prozent. Auch die Zahl der Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel ging leicht zurück - von 109 auf 104 Fälle. Angestiegen ist jedoch die Zahl der Unfälle mit Personenschaden. 2017 waren es in diesem Zeitraum 1570, in diesem Jahr von Januar bis Ende Februar 1791.

( BM/dpa )