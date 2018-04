Berliner Grünen-Politiker in Zugtoilette eingeschlossen

Kurioser Fall in der Deutschen Bahn: Der Berliner Grünen-Politiker Matthias Oomen war seinem eigenen Tweet zufolge in einem Zug nach Dresden auf der Toilette eingesperrt. "Ich bin im EC Berlin-Dresden und aus irgend einem Grund blockiert die Tür der Toilette. Notrufsprechstelle gibt es nicht. Ich würde gerne Neustadt raus. Könnt ihr mir helfen?", schrieb er bei Twitter an @db_bahn, den Twitteraccount der Deutschen Bahn. Die reagierte umgehend: "Also sind Sie in der Toilette eingesperrt?", fragte ein Mitarbeiter vom Bahn-Account zurück.

@db_Bahn Ich bin im EC Berlin-Dresden und aus irgend einem Grund blockiert die Tür der Toilette. Notrufsprechstelle gibt es nicht. Ich würde gerne Neustadt raus. Könnt ihr mir helfen? — Matthias Oomen 🇪🇺 (@OomenBerlin) April 22, 2018

Da hatte Oomen sich offenbar bereits im Zug Aufmerksamkeit verschafft. "Ich wurde bemerkt. Der Versuch, die Tür einzutreten scheiterte. In DD kommt die Feuerwehr", schrieb er zurück. Die Bahn fragte dann noch nach der Zugnummer. Die kannte Oomen zwar nicht, nannte aber den Zeitpunkt seiner Abfahrt in Berlin. Der Bahn-Mitarbeiter ermittelte, dass es sich um Zug EC 173 handelte. Und teilte Oomen mit, dass der Fall offenbar bereits intern gemeldet sei. Oomen wiederum gab den Tipp zurück, es reiche wahrscheinlich ein Stemmeisen, um ihn aus der Zugtoilette zu befreien

Rund eine Stunde später meldete Oomen sich erneut: "Und raus. Boys in Red. Der Wagen ist jetzt aber ein Fall für das Ausbesserungswerk. Sowas blödes." Sollte wohl heißen: Die Feuerwehr hatte mit technischem Gerät die Tür geöffnet, was nicht ohne Schäden blieb. Bei Twitter sorgte die Geschichte für Heiterkeit, sie wurde reichlich kommentiert und geteilt.

( seg )