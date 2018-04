Erneut Steinwürfe auf Polizeiwagen

Berlin (dp/bb) - In der Rigaer Straße in Berlin sind erneut Steine auf einen Polizeiwagen geworfen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, warfen Unbekannte Sonntagabend kurz vor 22.00 Uhr mehrere Steine auf den Gruppenwagen einer Einsatzhundertschaft. Polizisten seien nicht verletzt worden. Das Fahrzeug sei am Dach beschädigt worden. Auf der Straße sind nach Polizeiangaben mehrere Kleinpflastersteine gefunden worden. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Der Stadtteil Friedrichshain ist immer wieder Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen Linksautonomen und der Polizei. In den vergangenen Wochen war es wieder vermehrt zu Steinwürfen und Angriffen gekommen. Die Behörden zählen die Gegend zu den Bereichen mit besonders viel Kriminalität. Die Polizei hat ihre Präsenz dort bereits erhöht.

( dpa )