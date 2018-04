Ein Toter und viele Verletzte bei Unfällen am Wochenende

In Brandenburg kam es am vergangenen Wochenende zu vielen Unfällen.

Potsdam. Bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende mindestens 114 Menschen verletzt worden und ist am frühen Montagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. In Wollin (Potsdam-Mittelmark) sei der Fahrer eines Sportwagens aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizeidirektion West mit. Dann prallte der Wagen den Angaben zufolge gegen eine Laterne und krachte schließlich gegen den Erker eines Hauses.

Der Fahrer, der noch nicht identifiziert werden konnte, wurde von den Rettungskräften tot aus dem Fahrzeug geborgen. Der 24-jährige Beifahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Da Anwohner vor dem Unfall ein lautes Motorengeräusch gehört hätten, könne überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden, hieß es vonseiten der Polizei.

( dpa )