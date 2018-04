Ab Donnerstag fährt Flixtrain auch von Berlin nach Stuttgart

Am Donnerstag wird erstmals ein Flixtrain von Berlin nach Stuttgart fahren. Unter diesem Namen vermarktet Deutschlands größter Fernbusanbieter Flixbus sein Angebot, mit dem er der Deutschen Bahn auch auf der Schiene Konkurrenz machen will. Bereits Ende März wurde unter diesem Namen die Verbindung zwischen Hamburg und Köln eröffnet.

Der Flixtrain, wie die Fernbusse im markanten Hellgrün-Orange lackiert, startet in Berlin in Lichtenberg und hält anders als die ICE der Bahn auch am Bahnhof Zoologischer Garten. Zwischenhalte gibt es etwa in Hannover, Göttingen, Frankfurt-Südbahnhof, Darmstadt und Heidelberg. Bis Stuttgart benötigt der Reisezug im 80er-Jahre-Design rund sieben Stunden, Tickets für die Gesamtstrecke kosten ab 39 Euro.