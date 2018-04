Weg damit - Schrotträder blockieren rare Stellplätze

Besonders an Bahnhöfen sind freie Fahrradbügel in Berlin schwer zu finden. Doch das könnte geändert werden.

Natalia steht am Sonntagvormittag mit ihrer dreijährigen Tochter an der Hand vor einem der Fahrradständer am Bahnhof Zoo. Mit der anderen Hand versucht die 34-Jährige aus Charlottenburg umständlich, ihr Fahrrad an einen der Bügel anzuschließen. Ihr Mann Matthew hat weniger Glück: Da er keinen freien Stellplatz mehr findet, schließt er sein Rad wenige Schritte entfernt an ein Verkehrsschild an. "Es ist besonders schwierig, wenn man es eilig hat oder wie ich mit seinem Kind unterwegs ist", sagt Natalia. An den Fahrradbügeln um sie herum, wo normalerweise jeweils Platz für zwei Fahrräder ist, lehnen teilweise drei oder vier aneinander.

Dass Fahrradstellplätze in Berlin knapp sind, liegt auch daran, dass Schrottfahrräder die wenigen freien Bügel blockieren – vor allem ein Ärgernis an Bahnhöfen. Die Grünen und engagierte Fahrradfahrer wollen das nun ändern: Der Grünen-Abgeordnete Stefan Taschner fordert, Fahrradständer an Pendler-Hotspots und an den Bahnstationen in den Randbezirken schneller freizuräumen. Auf diese Weise möchte er besonders Berufstätigen entgegenkommen. Für den Grünen, der im Februar eine Anfrage zu Schrotträdern im Abgeordnetenhaus gestellt hat, sind freie Parkplätze für Räder eine Voraussetzung, um dem Auto im Berufsverkehr Konkurrenz zu machen. "Viele wollen ihre Fahrräder abstellen und sicher wieder abholen können", sagt Taschner. Allein im vergangenen Jahr wurden 30.325 Fahrraddiebstähle erfasst.

Mehr Personal, um Räder schnell zu entfernen

Für die Beseitigung von Schrotträdern aus dem öffentlichen Raum sind in Berlin die Bezirke zuständig. Nicht mehr fahrtüchtige Räder werden vom Ordnungsamt mit einem grünen Punkt versehen und müssen von den Besitzern innerhalb von drei Wochen entfernt werden, sagt Daniel Krüger, Bezirksstadtrat in Pankow. Geschehe das nicht, werden die Fahrräder für die nächste Abholaktion vorgemerkt. Mit der BSR und der Polizei sammle das Ordnungsamt Pankow zwei- bis dreimal im Jahr die Räder ein. 144 Fahrräder seien 2017 beseitigt worden. Um schneller vorgehen zu können, sei mehr Personal nötig.

Die Bahn lässt markierte Schrotträder eigenen Angaben zufolge schon nach zwei, die BVG nach drei Wochen von den eigenen Grundstücken entfernen. Wenn die Räder den Betrieb behindern, lassen sie Bahn und BVG sofort abräumen. Auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Berlin wünscht sich, dass die Fahrräder an viel frequentierten Stellen schneller entfernt werden. Damit das Problem gar nicht erst entsteht, fordert er zusätzlich zu den kostenlosen Bügeln Fahrradparkhäuser. "Wenn der Stellplatz Geld kostet, überlegen sich die Leute zweimal, ob sie das Fahrrad einfach so stehen lassen", sagte Sprecher Nikolas Linck.

Das erste Fahrradparkhaus Berlins soll am S-Bahnhof Zehlendorf entstehen. Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf hofft, dass der Bau Ende 2020 fertiggestellt sein wird. Weitere Parkhäuser sind nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung unter anderem in Gesundbrunnen und am Ostkreuz geplant. An Letzterem haben es Fahrradfahrer besonders schwer: An dem S-Bahnhof gibt es derzeit nur an einem Ausgang Stellplätze. Wer dorthin will, muss an einer Baustelle vorbei. Vielen ist der Weg offenbar zu lang, am Bauzaun findet man kaum eine Stelle, wo kein Fahrrad angeschlossen ist.

"Wenn ich mein Rad über Nacht in ein Parkhaus stellen könnte, wäre ich auch bereit, dafür zu zahlen", sagt Franziska Kühn aus Lichtenberg, die wie viele andere am Sonntagvormittag am Bahnhof Ostkreuz keinen Stellplatz für ihr Fahrrad findet. Benjamin, der sein Rad an einem Baum anschließt, findet die geplanten Parkhäuser überflüssig. "Es würde reichen, wenn es an Bahnhöfen mehr kostenlose Stellplätze gäbe und Schrottfahrräder schneller entfernt würden", so der 28-Jährige.

Leihfahrräder

Schwemme: In Berlin bieten immer mehr Firmen Leihfahrräder an. Rund 16.000 Räder von sechs Anbietern gab es bisher – mehr als achtmal so viele wie vor zwei Jahren.

Neuer Anbieter: Nach Lidl-Bike, Nextbike, Obike und Mobike strebt nun auch das US-Unternehmen LimeBike auf den Berliner Markt. Dieser bietet neben normalen Fahrrädern auch Elek­troräder an. Von beiden sollen zu Beginn jeweils 500 Exemplare vermietet werden. Per App sollen diese auf einer Karte gefunden und gebucht werden können. Leihfahrräder dürfen fast überall abgestellt werden und blockieren Bürgersteige und Radwege – da die meisten ein Rahmenschloss besitzen, müssen sie nicht an Radständern angeschlossen werden.

Mehr zum Thema:

Zahl der Leihräder könnte sich noch verdoppeln

Die Invasion der Leihfahrräder