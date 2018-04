Immer mehr Berliner investieren in Aktien

Immer mehr Berliner legen ihr Geld in Aktien an. Das geht aus einer repräsentativen Studie der Berliner Sparkasse hervor, die der Berliner Morgenpost exklusiv vorliegt. Demnach hält mittlerweile jeder fünfte Einwohner der deutschen Hauptstadt Anteile an börsennotierten Unternehmen. Seit 2013 habe damit die Beliebtheit von Aktien um gut ein Drittel von 13 auf 19 Prozent zugenommen. "Das Interesse an Wertpapieren nimmt zu, wenn auch sehr zaghaft", sagte Olaf Schulz, der bei der Sparkasse die Privatkunden-Abteilung leitet.

Ein Grund dafür ist, dass offenbar immer mehr Berliner ihr Sparverhalten an die niedrigen Zinsen anpassen. So ist die Zahl der Befragten, die allgemein mehr Risiken bei ihrer Geldanlage eingehen wollen, von drei auf sieben Prozent gestiegen. Dennoch ließen sich noch immer viele Menschen die höheren Renditechancen durch Aktien und Fonds entgehen, sagte Schulz.

Besonders zurückhaltend ist laut der Studie die jüngere Bevölkerung: Nur vier Prozent der unter 30-Jährigen gaben an, wegen der niedrigen Zinsen mehr Risiken einzugehen. Ein Großteil der Hauptstädter spart noch immer konservativ: Tagesgeldkonto (35 Prozent), Sparbuch (34 Prozent) und private Rentenversicherungen sind in Berlin nach wie vor die drei häufigsten Formen der Geldanlage.

Jeder fünfte Befragte legt sein Geld in einer Riester-Rente an. Deutlich seltener investieren die Berliner dagegen in Immobilienfonds (vier Prozent), rein spekulative Anlageformen und Bundesanleihen (jeweils zwei Prozent). Die private Rentenversicherung und die Riester-Rente aber auch Aktienfonds und Aktien werden überdurchschnittlich häufig von Personen mittleren Alters (30 bis 49 Jahre) als Geldanlage genutzt.

Für die meisten Berliner steht Sicherheit im Vordergrund

Für 85 Prozent der Berliner steht laut der Studie nach wie vor nicht die Rendite, sondern die Sicherheit ihres Geldes im Vordergrund. 50 Prozent der Befragten gaben an, erst im Alter auf ihr Erspartes zurückgreifen zu wollen. Gegenüber dem Vorjahr ist die Bedeutung der Altersvorsorge damit um acht Prozentpunkte gestiegen.

Mehr als die Hälfte der Berliner spart zudem für ungeplante Anschaffungen (55 Prozent) und die Absicherung im Notfall (52 Prozent). Ohne konkretes Ziel sparen 41 Prozent der Befragten. Mehr als jeder Dritte spart zudem für eine Reise (36 Prozent). Im Alter zwischen 18 und 29 Jahren wollen sich auffallend viele Berliner mit dem Ersparten selbstständig machen (26 Prozent).

Der Anteil der Hauptstädter, die gar nicht sparen, ist von 32 auf 26 Prozent zurückgegangen. Vor allem ältere Menschen legen kaum noch Geld zur Seite: 36 Prozent der über 50-Jährigen gaben an, zurzeit nichts zu sparen. Insgesamt legen die Berliner monatlich Summen zwischen bis zu 100 (30 Prozent) und über 400 Euro (zwölf Prozent) zur Seite. Der wirtschaftliche Aufschwung in der Stadt kommt dabei offenbar auch auf den Sparkonten der Einwohner an: Die Werte zeigten laut Studie eine generelle Zunahme der Sparleistung. 41 Prozent der Berliner halten ihren monatlichen Sparbeitrag für ausreichend. Jeder dritte würde hingegen gern mehr Geld sparen.

Die eigene wirtschaftliche Lage schätzen die erwachsenen Einwohner unterschiedlich ein: Knapp zwei Drittel der Berliner sind der Meinung, dass sich ihre persönliche finanzielle Situation im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert hat (62 Prozent). Insbesondere Menschen ab 50 Jahren bewerten ihre Finanzlage als gleichbleibend (76 Prozent). Jeder fünfte Befragte (20 Prozent) nahm eine Verbesserung der eigenen wirtschaftlichen Situation wahr. Nur 17 Prozent der Umfrageteilnehmer fühlten sich im Vergleich zu 2017 schlechter aufgestellt.

Das Meinungsforschungsinstitut Info hatte im März 1004 Berliner befragt. Die Stichprobe wurde gewichtet und ist daher repräsentativ. Die Ergebnisse dienen der Berliner Sparkasse dazu, ihre Anlageprodukte besser auf die Kundenbedürfnisse auszurichten.

