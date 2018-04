In Friedrichshain ist am frühen Abend der Strom ausgefallen. Die Störung wurde jedoch schnell behoben.

Berlin-Friedrichshain Stromausfall in Friedrichshain - Auch Berghain betroffen

Am frühen Sonntagabend ist in Berlin-Friedrichshain der Strom ausgefallen. Betroffen waren die Straßen Am Wriezener Bahnhof, Erich-Steinfurth-Straße, Franz-Mehring-Platz, Rüdersdorfer Straße, Straße der Pariser Kommune, Wriezener Karree und Umgebung.

Auch der Techno-Club Berghain war betroffen, wie ein Gast der Berliner Morgenpost sagte. In der Mercedes Benz Arena hingegen lief alles problemlos.

Gegen 20.30 Uhr floss der Strom dann wieder. Die Ursache für den Ausfall ist noch unbekannt.

