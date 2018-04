Nur Teilzeittraining für Kroos

Berlin (dpa) – Felix Kroos wird in den kommenden Tagen beim 1. FC Union nur ein Teilzeittraining bestreiten. Der Kapitän des Berliner Fußball-Zweitligisten leidet seit zwei Wochen an einer Blessur im Sprunggelenk. "Er wird dosiert arbeiten", kündigte Union-Trainer André Hofschneider am Tag nach dem 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim an.

Die Stammspieler liefen am Sonntag in der Wuhlheide aus. Die Reservisten arbeiteten auf dem Gelände neben dem Stadion. Mit dabei war auch Grischa Prömel. Der Mittelfeldspieler konnte wegen einer Knieprellung gegen Heidenheim nicht mitwirken. Bei Prömel müsse man abwarten, sagte Hofschneider.

Steven Skrzybski habe schon längere Zeit Probleme mit der Achillessehne, ergänzte der Trainer. Der Angreifer konnte jedoch die jüngsten Spiele bestreiten.

( dpa )