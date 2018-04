Drei Autos gehen in Flammen auf

Berlin. Bei zwei Bränden in Berlin sind drei Autos und zwei Straßenbäume beschädigt worden. Eine Streife bemerkte am Samstagabend in Lankwitz Qualm aus einem geparkten Wagen in der Kaiser-Wilhelm-Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotz sofortiger Löschversuche griff das Feuer auf ein davor abgestelltes Fahrzeug über. Beide Autos brannten komplett aus. Auch ein Baum wurde durch die Flammen beschädigt. Die Straße musste wegen des Feuerwehreinsatzes eine halbe Stunde lang gesperrt werden.

Kurz nach Mitternacht alarmierte eine Frau die Polizei wegen eines brennenden Autos in Britz. Die Feuerwehr konnte den brennenden Wagen in der Cafeastraße nicht mehr retten. Auch hier wurde ein Straßenbaum beschädigt. Die Polizei kann bei beiden Vorfällen Brandstiftung nicht ausschließen. Verletzt wurde niemand.

( dpa )