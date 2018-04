Ex-Champ Abraham: Noch maximal drei Kämpfe

Der Boxer Arthur Abraham steht vor dem Hauptkampf am Ring in Oberhausen.

Berlin. Ex-Weltmeister Arthur Abraham will noch maximal drei Kämpfe bestreiten und seine Box-Karriere dann beenden. "Vor 40 ist Schluss", sagte der Berliner Profiboxer mit armenischen Wurzeln am Sonntag in einer Pressemitteilung seines Sauerland-Boxstalls. Der 38 Jahre alte Super-Mittelgewichtler Abraham boxt zum ersten Mal nach seiner Niederlage gegen Chris Eubank am kommenden Samstag in Offenburg gegen seinen Stall-Kollegen Patrick Nielsen aus Dänemark. Der Sieger soll die Chance erhalten, einen WM-Kampf zu bestreiten.

( dpa )