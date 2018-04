Auch am Sonntag mehrere Sperrungen bei der Berliner S-Bahn

Reisende der Berliner S-Bahn sollten mehr Zeit einplanen: Auf der Ringbahn fahren ab Sonntagabend im südlichen und westlichen Abschnitt keine Züge. "Die Sperrung beginnt um 17.45 Uhr. Grund sind Bauarbeiten an der Sicherungstechnik", sagte eine Sprecherin. Betroffen sind alle Züge zwischen den Stationen Treptower Park, Südkreuz, Westkreuz und Beusselstraße.

"Ab Treptower Park fährt die S-Bahn stattdessen in Richtung Schöneweide. Wer auf dem Ring weiter möchte, muss in Plänterwald in einen Ersatzbus umsteigen - nicht in Treptower Park." Die Ersatzbusse halten demnach an allen Ringbahn-Stationen, außer Treptower Park.