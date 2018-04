Red Bull München kann mit Sieg gegen Berlin Meister werden

München. Der EHC Red Bull München will mit einem Heimsieg gegen die Eisbären Berlin den erneuten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) feiern. Der Favorit peilt heute den entscheidenden vierten Erfolg in der Best-of-Seven-Finalserie an. Das Team von Trainer Don Jackson wäre dann die dritte Mannschaft in der DEL-Historie nach den Adlern Mannheim und Berlin, die dreimal in Serie Meister wird. Die Eisbären von Coach Uwe Krupp müssen nach zuletzt drei Niederlagen nacheinander unbedingt gewinnen, um ein mögliches Spiel sechs am Dienstag in eigener Halle zu erzwingen.

( dpa )