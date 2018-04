Grüne für Wickeltisch-Pflicht in Behörden und Gaststätten

Berlin. In Berliner Behörden und Gaststätten soll es nach dem Willen der Grünen eine Wickeltisch-Pflicht geben. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Delegierten eines Grünen- Parteitages am Samstag in Adlershof. In öffentlichen Gebäuden des Landes und der Bezirke mit Publikumsverkehr soll demnach künftig ein "für alle Geschlechter zugänglicher" Wickeltisch vorgehalten werden - "inklusive angemessener Beleuchtung und säuglingsgerechter Temperierung beziehungsweise mit Wärmelampe", wie es hieß. Dies müsse gesetzlich geregelt werden.

Eine solche Wickeltisch-Pflicht soll den Grünen zufolge auch für Gaststätten mit mehr als 50 Quadratmeter Fläche oder ab zehn Plätzen gelten. Restaurants mit bis zu 149 Plätzen sollen eine solche Hilfe für Eltern mit Baby anbieten, größere Häuser zwei. Hier könne der Wickeltisch "als platzsparender Klapptisch" ausgeführt werden.

"Wir Grüne wollen in einer Stadt leben, in der eine kinderfreundliche Atmosphäre herrscht und in der sich Menschen mit einem Gefühl des Willkommenseins für Kinder entscheiden", heißt es im Beschluss. Dazu gehöre auch, Eltern mit Baby die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben zu ermöglichen. Dies sei derzeit aber vielfach nur eingeschränkt möglich, weil eine "flächendeckende Versorgung mit Wickelgelegenheiten" nicht gewährleistet sei. "Ein Zustand, der mit Blick auf das Wohlbefinden, die Pflege und die Gesundheit der Babys in unserer Stadt nicht akzeptabel ist", so die Grünen.

