Was Stiftungen in Berlin alles bewirken

931 Stiftungen gibt es in Berlin. Was tun sie genau? Wer sind die „Neuen“? Wer profitiert? Die Morgenpost hat fünf Projekte besucht.

Sie fördern, forschen, manche sind millionenschwer, manche fast jedem bekannt wie die Stiftung Warentest, andere arbeiten im Stillen. Weil der Zweck einer Stiftung in der Satzung festgeschrieben sein muss und das Kapital nicht einfach ausgegeben werden darf, weil sie staatlich beaufsichtigt werden und meist – nicht immer – Gutes tun werden, gelten Stiftungen als besonders vertrauenswürdig. Aber wie arbeiten sie genau? Und für wen?

Zum neunten Mal findet in diesen Tagen die Berliner Stiftungswoche statt. Noch bis zum 27. April stellen sich in der ganzen Stadt Stiftungen vor, diskutieren Gründer und Stifter. Geplant sind auch Führungen und Ausstellungen. Zu den Höhepunkten zählt sicherlich die traditionelle "Stiftungsrede", die in diesem Jahr die Soziologin Jutta Allmendinger hält, Leiterin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), die danach fragt, wie wir künftig leben und arbeiten wollen und was wir heute dafür tun müssen.

Wie wird man Stifter? Diese Frage wird in Berlin immer häufiger gestellt, denn immer mehr Stiftungen werden hier gegründet. 931 gibt es inzwischen, allein im vergangenen Jahr kamen 32 neu dazu, so der Bundesverband Deutscher Stiftungen. Das ist eine gute Nachricht, denn Berlin hat Nachholbedarf. Von 1933 an waren jüdische Industrielle und wohlhabende Bürger enteignet, vertrieben, ermordet worden, nach 1945 wanderte die Industrie nach Westdeutschland ab oder wurde in Ost-Berlin verstaatlicht. Ohne Kapital keine Stiftungen.

In Berlin leisten auch kleine Stiftungen Erstaunliches

Doch inzwischen kommen sie wieder. Allein die Hälfte aller Berliner Stiftungen wurde in den letzten 15 Jahren gegründet. Dabei steht das bürgerschaftliche Engagement im Vordergrund. Rund 95 Prozent verfolgen gemeinnützige Zwecke. Stiftungen fördern allein in Berlin die Allgemeinheit jährlich mit mehreren 100 Millionen Euro und sind dabei auf den unterschiedlichsten Gebieten aktiv. Auch immer mehr kleine Stiftungen schaffen auch ohne Millionenkapital Erstaunliches, teils mit großen Stiftungen im Rücken, teils mit vielen Stiftern und Freunden.

Diese Vernetzung steht im Fokus der diesjährigen Stiftungswoche, sagt die neue Schirmherrin Daniela Schadt, Lebensgefährtin des Altbundespräsidenten Joachim Gauck. "Die Bedeutung der Stiftungswoche liegt für mich darin, dass große und kleine Stiftungen zusammenkommen. So lässt sich ausloten, wo Stiftungen im Alltag kooperieren können, um Projekte, die einer allein nicht stemmen kann, umzusetzen", erklärt die Schirmherrin weiter.

Die Aufsicht über die Stiftungen hat die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, die auch das Stiftungsverzeichnis führt und Informationen zur Gründung gibt. Wer mehr wissen will, ist beim Deutschen Sozialinstitut für soziale Fragen richtig (www.dzi.de), das Spender berät und das renommierte Spendensiegel vergibt. Das DZI ist seit 1957 selbst eine Stiftung bürgerlichen Rechts.

Ein Ort für die letzten Tage: Dorothea Becker war Krankenschwester und gründete das erste Hospiz in Berlin.

Dorothea Becker gründete 1998 das Ricam-Hospiz. Heute ist es eine Stiftung – auch, damit die Ideale der Gründer gewahrt bleiben

Es ist der Satz, vor dem wohl jeder Mensch Angst hat. Er bedeutet nicht nur, dass Ärzte einen Patienten nicht mehr heilen können. "Die Betroffenen fühlten sich im Krankenhaus oft auch menschlich allein gelassen", sagt Dorothea Becker. Das habe sie als Krankenschwester in den 90er-Jahren oft erlebt. Sie arbeitete damals in der Onkologie im Krankenhaus Neukölln. Auch wenn ein Mensch unheilbar krank sei, könne man noch sehr viel für ihn tun, "medizinisch, pflegerisch, menschlich, um sein Leiden zu lindern und das Leben bis zum letzten Tag zu erleichtern".

Gemeinsam mit einer Kollegin, ebenfalls Krankenschwester, beschloss Becker, einen Ort für Menschen zu schaffen, an dem sie in Würde aufgenommen werden und wo auch Freunde und Angehörige eingebunden werden können. "Es gab zwar deutschlandweit schon 50 solcher vollstationären Häuser, aber keines in Berlin." Es klingt ungewöhnlich, dass ausgerechnet zwei Krankenschwestern zu Gründerinnen wurden. Für Becker war es damals nur folgerichtig. "Wir wussten von so vielen Patienten und hörten von immer mehr Kollegen, dass sie gern in einem Hospiz arbeiten würden." Weil auch Gesetzgeber und Krankenkassen das Thema gerade entdeckten, wurde aus der Idee Realität. Das Ricam-Hospiz in Neukölln wurde 1998 eröffnet.

Die Räume in einem Dachgeschoss nahe dem S-Bahnhof Hermannstraße haben nichts von einem Krankenhaus. Eher schon von einem Hotel – 15 vollstationäre Einzelzimmer, dazu Gästezimmer für Angehörige. Es gibt einen schön möblierten Gemeinschaftsraum und eine offene Küche, in der eigens für die Bewohner gekocht wird. Und einen weitläufigen Dachgarten mit Blick über die Dächer und Türme. Neben Pflegern sind es vor allem Ehrenamtliche, die den Betrieb am Laufen halten, vom Empfang bis zum Koch, der mit einspringt.

Es ist ein einziges Wort, mit dem Becker die Grundidee des Hospizes erklärt: "Hoffnung". Nicht auf unrealistische Dinge, sondern konkret auf das, was eben möglich ist: "Das ist oft mehr, als Patienten und Angehörige erwarten." Manchmal geht es um scheinbar Alltägliches wie das ungestörte Beisammensein mit Angehörigen. Eine Frau hat dankbar ins "Trauerbuch" des Hospizes geschrieben: "Meine Schwester hat insbesondere die Badewanne sehr genossen". Einer anderen Patientin halfen die Mitarbeiter täglich beim Anziehen und Schminken. "Sie wünschte sich, ihre letzten Tage im KaDeWe zu verbringen", sagt Becker. Allen gut in Erinnerung ist der Besuch eines Pferdes. "Eine Patientin, die ehemals Polizistin in der Reiterstaffel war, sehnte sich danach, ihr Pferd noch einmal zu sehen. "Die Kollegen standen dann tatsächlich alle in Uniform in unserem Garten – und das Pferd erkannte seine Reiterin wieder."

Eine Erbschaft machte es möglich, dass aus der Ricam Hospiz GmbH 2010 eine Stiftung wurde. "Nun sind in der Satzung unsere Ideale auch für die Zukunft festgeschrieben", sagt Becker. Dazu gehört, dass ein Teil der Kosten immer durch Spenden und ehrenamtliche Arbeit erbracht werden soll. Warum das? "Weil wir keine Abschiebestation sein wollen, sondern ein Ort mitten in der Gesellschaft, an dem es um Themen geht, die ja uns alle betreffen." Durch mehr als 100 Ehrenamtliche und durch die Mitglieder der Stiftungsgremien soll sich die Hospiz-Idee verbreiten. Der Bedarf ist riesig. 2017 konnte von 1400 Anfragen im Ricam-Hospiz nur jeder Zehnte aufgenommen werden. Im Herbst 2019 soll in Rudow zusätzlich ein Tageshospiz mit 16 Betten eröffnen, das in dieser Form in Berlin neu ist.

Zur Stiftungswoche ist das Hospiz mit einem Kunstprojekt unterwegs in Berlin: "Before I die ... / bevor ich sterbe ..." lädt Passanten ein, den Satz auf einer Tafel zu ergänzen. Am Dienstag steht die Tafel auf dem Pariser Platz und der Wiese vor dem Reichstag, am Mittwoch auf dem Tempelhofer Feld und auf der Oberbaumbrücke.

Info und Termine der Aktion "Before I die": www.ricam-hospiz.de

Wie wir wohnen, wenn wir alt sind: Das Evangelische Johannesstift auf der Suche nach der Pflege 4.0.

Sieht aus wie ein Wohnzimmer, enthält aber intelligente Pflege-Technik: Die Musterwohnung im Evangelischen Johannesstift

Die Überraschung wartet hinter der Wohnungstür. Die Muster-Pflegewohnung der Zukunft im Johannes­stift: Kein Pflegeroboter mit blinkenden Diodenaugen reicht einem freundlich die Hand. Auch sind keine Bildschirme, Touchscreens und komplizierte Medizintechnik zu sehen, die man beim Thema "Pflege 4.0" erwarten würde. Stattdessen: braune Schrankwand, geblümtes Sofa, ein Couchtisch mit Spitzendeckchen, Blumenstrauß und Fernbedienung. Zu Hause bei Oma – sind wir hier richtig? "Ja", bestätigt Tobias Kley, er ist Projektleiter für Innovation und Technik beim Evangelischen Johannesstift, das zu den größten konfessionellen Gesundheits­­­-unter­nehmen Berlins gehört – mit Hunderten Wohnungen für ältere Menschen, Pflegeheime und mehr.

Wenn immer mehr Menschen immer älter werden, brauchen auch immer mehr Hilfe im Alltag – andererseits werden Pflegekräfte künftig noch knapper. Und immer mehr Menschen wollen lieber zu Hause alt werden als im Heim, sagt Kley. Die Musterwohnung in Haus 23 im Senioren-Wohnpark am Mariendorfer Weg in Neukölln soll zeigen, wie das gehen kann. Aber auch, wie nicht.

Zum Beispiel mit zu viel Technik. Roboter, komplizierte Displays und aufwendige Technik, sagt Kley, möchte kaum jemand um sich haben. Dies war die Erkenntnis einer ersten "Musterwohnung" des Johannes­stifts, die es inzwischen nicht mehr gibt. Die aktuelle in Haus 23, die gerade auch bei der Stiftungswoche vorgestellt wurde, entspricht einer normalen Mietwohnung, so Kley. Dass sie mit vielen modernen Alltags-"Helfern" ausgerüstet ist, sieht man erst auf den zweiten Blick. "Wichtig ist, dass auch ältere Menschen alles verstehen und bedienen können."

So öffnet sich die Wohnungstür zum Beispiel mit einer Fernbedienung – klack, ohne Schlüssel, ähnlich wie beim Auto. Im Flur geht automatisch ein Licht an, damit niemand stolpert. Umgekehrt gibt es neben der Haustür einen Schalter, auf dem groß steht: "Alles aus!" Gemeint sind Herd, Bügeleisen & Co. Am Boden führen nachts Lichtleisten zum Bad. In der Küche lässt sich das Geschirrregal absenken. Die Technik, sagt Kley, soll auch Pflegefachkräfte unterstützen. Zum Beispiel der rote Fernsehsessel neben dem Sofa: Er lässt sich elektrisch anheben und aufklappen , sodass ein Mensch darauf pflegerisch versorgt werden kann. "Was wir hier zeigen, lässt sich auch in herkömmliche Mietwohnungen einbauen", so Kley.

Dazu gehört auch die intelligente Digitaltechnik. Etwa Sensoren, die auslaufendes Wasser oder auch einen Sturz erkennen. Per Notruf kann dann zunächst ein Nachbar alarmiert werden. Meldet er sich nicht, geht der Ruf weiter zu Verwandten, dem Pflegedienst oder an die Feuerwehr.

Freunde fürs Leben: Biffy Berlin: Ein Verein vermittelt seit 18 Jahren Paten für junge Menschen.

Team-Koordinatorin Andrea Brandt von Biffy Berlin e. V., Pate Marc und Patenkind Aaron sind eines von rund 1000 Patenschaftspaaren, die der Verein bisher vermittelt hat

Die Idee ist uralt: Kinder brauchen, neben ihren Eltern, Paten fürs Leben. Um Erwachsene zu haben, denen sie vertrauen, mit denen sie die Welt einmal anders erleben als im Alltag. Und damit sie, wenn es nötig wird, nicht mutterseelenallein dastehen. Im besten Fall übernehmen diese Rolle Verwandte oder Freunde der Eltern. Aber was, wenn diese sozialen "Netzwerke" weit weg sind – etwa, weil die Familie der Arbeit wegen in eine andere Stadt gezogen ist?

Davon hörte Andrea Brandt immer öfter, als sie vor 18 Jahren begann, EU-geförderte Nachbarschaftsprojekte zu initiieren. Brandt ist eigentlich Stadtplanerin, außerdem Coach, hat selbst zwei Töchter. "Schnell war uns klar, dass ein Thema für uns die Situation von Alleinerziehenden war, die nach Berlin gezogen waren und hier einfach niemanden hatten, der sich ab und zu mit um die Kinder kümmern konnte." So entstand die Idee der Patenschaften – und des Vereins Biffy Berlin e. V., deren Koordinatorin Brandt heute ist. Jeweils ein Kind und ein Erwachsener lernen sich über den Verein kennen und gestalten einen Teil ihrer Freizeit gemeinsam. Inzwischen wurden rund 1000 Patenschaften vermittelt – viele halten jahrelang.

Dabei seien Paten und Kinder frei in der Entscheidung, was sie gemeinsam machen, sagt Brandt. Oft geht es um Freizeit, aber auch ums Lernen, ums Erwachsenwerden oder auch die Bewältigung von Altersproblemen. Dabei steht der Verein mit beratenden Gesprächen zur Seite, es gibt gemeinsame Ausflüge und Kennenlerntreffen der Paten. Die Kinder, betont Brandt, stammen aus Familien aller sozialer Schichten. Seit 2015 sind darunter auch geflüchtete Kinder und Jugendliche. Die Paten sind zwischen 25 und 75 Jahre alt, neben Vorstellungsgesprächen ist ein amtliches Führungszeugnis Pflicht. "Oft sind es Menschen, die sich selbst Kinder gewünscht haben und keine bekamen, oder auch solche, die noch keine Enkelkinder haben." Oft sei ein Motiv das Bedürfnis, einen Teil seiner Zeit jemandem sinnvoll zu widmen und die Welt noch einmal mit den Augen von Heranwachsenden zu sehen. Gerade bei den geflüchteten Kindern stehe oft auch das Interesse an Menschen aus anderen Kulturen dahinter. "Von Patenschaften profitieren beide Seiten", sagt Brandt.

"Biffy" steht für "Big Friends for Youngsters e. V." Vor 18 Jahren waren Brandt und ihre Mitstreiter die Ersten in Berlin mit der "Paten"-Idee, Vorbild waren Mentoring-Programme in den USA. Heute gibt es viele ähnliche Projekte. Viele hat "Biffy" in der Anfangsphase beraten. Trotz allen Erfolgs, sagt Brandt, bleibt ein Problem – die Finanzierung. Das Patenschaftsprogramm konnte zunächst unter der Leitung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung aufgebaut werden – und einem Sponsor. Als sich dieser zurückzog, ergriffen engagierte Paten und Eltern die Initiative, gründeten 2004 einen Verein, warben Fördermittel und Spenden ein. Zu den heutigen Unterstützern gehört die Stiftung Parität Berlin, so Andrea Brandt. "Sie springt oft auch kurzfristig ein, während anderswo Anträge oft lange brauchen, bis sie bewilligt werden."

Wer selbst Pate werden möchte: www.biffy-berlin.de

Warum ein Fürst Frohnau gründete: Die Fürst Donnersmarck-Stiftung entstand im Angesicht des Krieges.

Sebastian Weinert (33), Historiker und Pressesprecher der Donnersmarck-Stiftung am Donnersmarckplatz

Mitten in Frohnau gibt es einen Donnersmarckplatz, der an die Donnersmarckallee grenzt. Ist der Mann wichtig? Aber ja. Sebastian Weinert lacht, der 33-Jährige kennt die Verwunderung von Ortsfremden, die nach Frohnau kommen. Weinert ist Historiker und Pressesprecher der Fürst Donnersmarck-Stiftung, die ihren Sitz in Frohnau hat. Sie betreibt dort das P.A.N. Zentrum für Post-Akute Neurorehabilitation für Menschen, die zum Beispiel durch einen Unfall oder Schlaganfall schwere neurologische Probleme haben. Neben der Rehabilitation wird an dem renommierten Institut auch geforscht, wie solchen Menschen noch besser geholfen werden kann. Bekannt ist die Donnersmarck-Stiftung auch für ihr besonderes Vier-Sterne-Hotel in Rheinsberg, das größte seiner Art, in dem Menschen mit Behinderungen Urlaub machen oder zu Kongressen zusammenkommen können.

Was hat das alles mit Frohnau zu tun? Die Frage muss umgekehrt gestellt werden. Der Gründer der Stiftung, Guido Henckel von Donnersmarck, ist auch Gründer von Frohnau. Donnersmarck, gebürtig aus dem damaligen Oberschlesien, reich geworden unter anderem im Bergbau, kaufte 1907 Teile der Stolper Heide nordwestlich von Berlin. Ihm schwebte eine Gartenstadt nach englischem Vorbild vor, wie er sie zuvor schon rund um den Mexikoplatz in Zehlendorf entwickelt hatte. Während sich die Zehlendorfer Grundstücke gut verkauft hatten, scheiterte aber die Gartenstadt Frohnau. Wohl auch infolge des Ersten Weltkrieges wurden nur wenige Häuser gebaut.

Was also tun mit dem Grundstück? Als Deutschland 1914 auf den Ersten Weltkrieg zusteuerte, hatte der Fürst für Frohnau eine andere Idee: ein Lazarett. Vier Tage nach Kriegsausbruch wurde es gegründet – die Gebäude nahe dem Bahnhof Frohnau stehen allerdings heute nicht mehr.

Das Besondere: "Der Fürst arbeitete in der Einrichtung selbst mit, setzte sich für die Versehrten ein, obwohl er mit 84 Jahren selbst hochbetagt war", sagt Sebastian Weinert. Diese Erfahrung, und auch die Tatsache, dass Donnersmarck selbst einen Sohn mit einer Behinderung hatte, bewog ihn zu einer weiteren Entscheidung. Er beschloss, die Forschung zur Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen zu fördern. 1916, kurz vor seinem Tod, wurde die Fürst Donnersmarck-Stiftung gegründet. In ihrer Satzung stehen heute die "Rehabilitation, Betreuung, Förderung und Unterstützung" von Menschen mit Behinderung.

Bis die Stiftung allerdings tatsächlich arbeiten konnte, vergingen mehr als 30 Jahre. Erst kam die Weltwirtschaftskrise dazwischen, dann der Zweite Weltkrieg. Nach 1945 wurden die Immobilien des Fürsten als Vermögen des ehemaligen Deutschen Reichs von den Alliierten unter Kontrolle gestellt. Denn Donnersmarck hatte sein Land und auch die Heil- und Forschungsstätte im Jahr 1916 Kaiser Wilhelm als Schenkung übertragen. Erst seit 1960 kommen Erlöse aus dem Verkauf der fürstlichen Immobilien dem Stiftungszweck zugute. Angelegt werden sie in Einrichtungen und Modellprojekten. Die Stiftung hat heute ein Vermögen von rund 180 Millionen Euro.

Mit Bienen die Welt retten: Warum die Stiftung Mensch & Umwelt Bienen und Imker auf Berlins Dächer bringt.

Dom-Imker Uwe Marth auf dem Dach des Berliner Doms – die Saison hat mit dem warmen Wetter gerade erst begonnen.

Wenn man nicht genau hinschaut, sieht man es nicht, aber: Der Himmel über Berlin summt. Rund 1500 Hobby-Imker gibt es in Berlin und etwa 7200 Honigbienenvölker. Dass es sie gibt, liegt auch an der Initiative "Berlin summt", hinter der die Stiftung Mensch & Umwelt steht. Seit 2011 setzen sich die Gründer, die Diplombiologin Corinna Hölzer (52) und Cornelis Hemmer (54), Diplomgeograf, für die Ansiedelung von Bienen auf prominenten Berliner Dächern ein. Inzwischen leben Bienen auf dem Berliner Dom, der Staatsoper, dem Abgeordnetenhaus, auf Hotels und Museen. An vielen Orten gibt es den Honig auch gleich zu kaufen.

Doch eigentlich geht es bei der Aktion "Berlin summt" um ein viel größeres Ziel. Bienen sind Nutztiere – nach Schweinen und Rindern in Deutschland sogar die drittwichtigsten. Ohne sie werden Pflanzen nicht bestäubt und können nicht gedeihen, das weiß jedes Kind. Was jedoch sogar viele Erwachsene nicht wissen: Bienen sind bedroht. Parasiten, Krankheiten und Pestizide bedrohen die Honigbiene. Wildbienen sind auf dem Rückzug, ihre Lebensräume werden zerstört. Deswegen gründeten Hemmer und Hölzer 2010 die Stiftung Mensch & Umwelt. Die Idee: Wichtigen Themen aus Umwelt und Natur wollen die beiden auf diese Weise mehr Öffentlichkeit verschaffen.

Am Anfang, sagt Hemmer, stand ein Verein, den das Paar zwei Jahre zuvor gegründet hatte. Doch die Form der Stiftung erschien ihnen nachhaltiger, "sie steht für Beständigkeit und Korrektheit". Die Satzung einer Stiftung kann nicht einfach geändert werden – sie hat Bestand. Das Besondere an "Mensch & Umwelt", sagt Hemmer: "Wir haben kein Stiftungskapital, sondern sind eine sogenannte unselbstständige Stiftung, die treuhänderisch durch den Verein geführt wird." Das Geld, mit dem die Stiftung heute sieben feste Mitarbeiter finanziert, wird durch einzelne Projekte eingeworben. Geldgeber sind größere Stiftungen, Ministerien, Behörden oder auch Firmen.

In Berlin engagiert sich die Stiftung zum Beispiel in Kitas und Schulen mit einem "Bienenkoffer", an derzeit drei Schulen werden "Bienenbuffets" angelegt. Und weil nicht nur Bienen Gemeinschaftswesen sind, sondern auch Menschen, veranstaltet die Stiftung noch bis 31. Mai einen bundesweiten Pflanzwettbewerb, bei dem es ums bienenfreundliche Gärtnern geht.

Info: www.wir-tun-was-fuer-bienen.de

Programm der Stiftungswoche: www.berlinerstiftungswoche.eu