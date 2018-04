60. Bundesliga-Duell mit Frankfurt: Hertha "voll motiviert"

Berlin. Der große Druck ist weg bei Hertha BSC. Zu einem internationalen Startplatz fehlen sieben Punkte, nach hinten hat sich der Berliner Fußball-Bundesligist neun Punkte Abstand auf die Abstiegszone erarbeitet. "Wir wollen was bewegen, brauchen noch ein paar Punkte, dass es gut aussieht", erklärte Trainer Pal Dardai vor dem Spiel am heute beim Pokalfinalisten Frankfurt. Als Tabellen-Siebter darf die Eintracht zudem auf einen Europacupplatz in der neuen Saison hoffen.

Am Samstag begegnen sich beide Teams zum 60. Mal im Oberhaus: Bisher gewann Hertha 27 Mal, die Eintracht 16 Mal. "Wir gehen mit unserem Auswärtssystem voll motiviert in die Partie", versprach Trainer Pal Dardai.

( dpa )