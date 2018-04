Bundeswirtschaftsminister lobt Berliner Sprengmeister

Berlin. Die Entschärfung einer Fliegerbombe unweit des Berliner Hauptbahnhofs hat am Freitag auch den Betrieb im Bundeswirtschaftsministerium durcheinandergewirbelt. Denn das Haus lag im Sperrkreis um den Fundort und musste daher geräumt werden. Ein Krisenteam trat in Aktion, Mitarbeiter mussten in Ausweichquartiere umziehen, darunter Minister Peter Altmaier (CDU). Nach der Nachricht über die erfolgreiche Entschärfung zeigte sich dieser erfreut: "Saubere Arbeit, liebe Bombenentschärfer vom #LKA!", twitterte sein Ministerium und dankte auch allen anderen Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr. Dazu war eine Foto zu sehen, auf dem Altmaier hinter einem Schreibtisch sitzt und beide Daumen hebt.

( dpa )