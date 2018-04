Mann aus Wedding soll Lebensgefährtin erstochen haben

Berlin. Ein 39-jähriger Mann aus Wedding wird verdächtigt, seine 32 Jahre alte Lebensgefährtin mit Messerstichen getötet zu haben. Wie der Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Mann am Donnerstagabend in einer Wohnung in der Fehmarner Straße festgenommen. Er solle wegen Mordverdachts einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat waren noch unklar. Anwohner hätten gegen 20.30 Uhr die Beamten alarmiert. In der Wohnung sei der leblose Körper der Frau entdeckt worden, Wiederbelebungsmaßnahmen seien ohne Erfolg geblieben.

( dpa )