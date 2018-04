Bundespolizei sucht nach Pfefferspray-Attacke nach Zeugen

Berlin. Unbekannte haben in einer S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Wannsee und Mexikoplatz Pfefferspray versprüht. Die Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in einer S-Bahn der Linie 1, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Demnach befanden sich zu dem Zeitpunkt 15 Menschen im Wagen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn räumten diesen beim Halt am Bahnhof Mexikoplatz in Zehlendorf. Verletzte sind der Bundespolizei nicht bekannt. Alle Betroffenen lehnten demnach eine medizinische Versorgung ab. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und ermittelt nun gegen die unbekannten Täter.

( dpa )