Warmes Wetter sorgt für Ausnahmezustand bei der Feuerwehr

Berlin. Unabhängig von der Bombenentschärfung am Hauptbahnhof hat die Berliner Feuerwehr am Freitagmittag über Twitter den "Ausnahmezustand Rettungsdienst" ausgerufen. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, dass die Rettungswagen der Feuerwehr aufgrund der hohen Temperaturen öfter ausrücken mussten. Das Sommerwetter mache den Berlinern zu schaffen. In Berlin wird der Ausnahmezustand ausgerufen, wenn es besonders viele Einsätze gibt. Diese werden dann nach Prioritäten abgearbeitet.

Wie der Sprecher berichtete, ist die Feuerwehr für gewöhnlich tagsüber mit 120 Wagen in der Stadt im Einsatz. Aufgrund der aktuellen Lage sei die Flotte mit weiteren Wagen verstärkt worden. Die Feuerwehr ging davon aus, dass der Ausnahmezustand etwa zwei bis drei Stunden dauert. Sie lobte die Vorplanung für die laufende Bombenentschärfung am Hauptbahnhof: Ohne diese wäre die Lage vermutlich noch wesentlich dramatischer, hieß es.

( dpa )