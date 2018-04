LIVE Vorbereitungen für Bombenentschärfung in Berlin laufen an - Alle Infos zum Sperrkreis und den Sperrungen

Einsatzkräfte des LKA vor dem Blindgänger an der Heidestraße in Moabit

Am Freitag wird eine Weltkriegsbombe in Berlin entschärft und der Hauptbahnhof evakuiert. Die Morgenpost berichtet im Live-Blog.

Wegen einer Bombenentschärfung werden am Freitag Teile der Berliner Innenstadt zeitweise lahmgelegt. Experten wollen die nahe dem Hauptbahnhof entdeckte britische 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ab circa 11.30 Uhr unschädlich machen. Wie lange die Entschärfung dauern wird, ist offen.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Sperrkreis, Zeitplan, Verkehr: Das müssen Betroffene wissen

So umfahren Bahnkunden das Chaos

So fahren Busse, Tram und U-Bahn

Die Morgenpost berichtet live:

+++ 10 Uhr +++ Ab jetzt kein Halt mehr am Hauptbahnhof +++

+++ 9.57 Uhr: LIVE aus dem Hauptbahnhof +++

+++ 9.55 Uhr: Sperrungen auch außerhalb des offiziellen Sperrkreises +++

Foto: Philipp Siebert

Die Polizei hat die Straße weit außerhalb des Sperrkreises an der Ecke Müller- und Fennstraße gesperrt. "Das hat verkehrstechnisch hier mehr mehr Sinn", sagt ein Beamter.

+++ 9.52 Uhr: Geschäfte wollen nach Entschärfung wieder öffnen +++

Die meisten Läden wollen nach der Entschärfung wieder öffnen. In der Zwischenzeit haben die Mitarbeiter frei. Laut Durchsagen soll der Hauptbahnhof voraussichtlich um 14 Uhr wieder öffnen.

+++ 9.46 Uhr: Straßen im Sperrkreis dicht +++

Foto: Milica Nikolic

Blick auf die gesperrte Habersaathstraße in Moabit.

Foto: Philipp Siebert

Die gesperrte Fennstraße.

Foto: Milica Nikolic

Ein Fahrradfahrer erkundet sich an der Ida-von-Arnim-Straße bei Polizei nach dem Weg.

+++ 9.38 Uhr: Nur noch wenige Menschen im Hauptbahnhof +++

Foto: Max Boenke

"Ab 10 Uhr ist dicht, dann werden die letzten nach draußen gebeten", sagen die Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn. Zusammen mit der Bundespolizei werden sie dann ihre Runden im Hauptbahnhof drehen und die Leute bitten, den Bahnhof zu verlassen. Schon jetzt sind nur noch wenige Menschen hier.

Wir evakuieren in Kürze den Berliner #Hauptbahnhof. Bitte verlassen Sie den Bahnhof in Richtung #Washingtonplatz und folgen Sie den Anweisungen unserer Kollegen.

Unsere heutigen Maßnahmen zur Erinnerung ⬇️ pic.twitter.com/OaUTPUU4iw — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) April 20, 2018

+++ 9.33 Uhr: Wirtschaftsminister Altmaier wünscht viel Erfolg +++

Das Bundeswirtschaftsministerium liegt im Sperrkreis der Bombenentschärfung und bleibt am Freitag geschlossen. "Arbeitsfähig sind wir trotzdem", hieß es in einem Tweet des Ministeriums. Wirtschaftsminister Peter Altmaier wünscht den Spezialisten des LKA viel Erfolg bei der Entschärfung.

Das hatten wir auch noch nicht: Aufgrund einer #Bombenentschärfung bleibt unser Haupthaus in der Scharnhorststr. heute geschlossen; arbeitsfähig sind wir trotzdem. BM @peteraltmaier & das ganze @BMWi_Bund wünschen den #LKA-Spezialisten viel Erfolg für ihren Einsatz @PolizeiBerlin https://t.co/JHKJkl7pj2 — BMWi Bund (@BMWi_Bund) April 20, 2018

+++ 9.30 Uhr: Geschäfte im Hauptbahnhof schließen +++

Foto: Alexander Dinger

Im Hauptbahnhof schließen die Geschäfte. Bis 10 Uhr muss auch der letzte Laden schließen. Viele Geschäfte hatten am Freitag gar nicht erst aufgemacht.

+++ 9.28 Uhr: Bundeswehrkrankenhaus wird geräumt +++

Die Einsatzkräfte beginnen mit der Räumung des Bundeswehrkrankenhauses an der Scharnhorststraße.

+++ 9.26 Uhr: Feuerwehr auf dem Rad unterwegs +++

Foto: Andreas Gandzior

Katrin Kästner arbeitet im Social-Media-Team der Pressestelle der Feuerwehr. Auf dem Dienstfahrrad ist sie im Sperrkreis unterwegs und berichtet.

+++ 9.23 Uhr: Durchsage der Polizei am Berliner Hauptbahnhof +++

Im Hauptbahnhof hieß es über Lautsprecher: "Wir bitten Sie, den Bahnhof zu verlassen." Eine Polizeisprecherin sagte: "Wir klingeln und klopfen jetzt an den Wohnungstüren."

+++ 9.16 Uhr +++ Anwohner verlassen ihre Häuser +++

Foto: Philipp Siebert

Nach und nach verlassen die Einwohner ihre Häuser in der Lehrter Straße. Auch die hier liegenden Hotels werden geräumt. Willi und Milena Reis leben in Bulgarien. Sie seien erst um Mitternacht in Berlin gelandet und um zwei Uhr im Hotel gewesen. "Wenig Schlaf" sei der erste Gedanke gewesen, als sie in der Nacht von der Evakuierung erfahren haben. Nach nur fünf Stunden im Bett wollen sie den Tag nun in einem Café in Moabit verbringen. "Erstmal frühstücken."

+++ 9.07 Uhr: Berliner Feuerwehr mit Sorge vor Verkehrschaos +++

Die Berliner Feuerwehr befürchtet ein Verkehrschaos auf den Berliner Straßen und blickt mit Sorge auf den Transport von Notfällen in Krankenhäuser. Das Bundeswehr-Krankenhaus kann nicht angefahren werden, weil es im Sperrkreis liegt. Weil die Straßen im Innenstadtbereich durch Staus unpassierbar werden könnten, könnte auch die Anfahrt zur Charité schwierig werden, so Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Kirstein. Man sei aber auf diesen Fall vorbereitet. "Wir drücken allen die Daumen und hoffen, dass alles schnell vorbei ist", so Kirstein. Derzeit sind vom Bezirksamt Mitte bei der Feuerwehr 33 Liegendtransporte angemeldet. Dabei geht es um den Transport von alten oder gebrechlichen Personen.

+++ 9.01 Uhr: Tiergartentunnel und Heidestraße gesperrt +++

Der Tiergartentunnel ist beiden Richtungen gesperrt worden. Auch die Heidestraße wurde gesperrt.

Die #Heidestraße wurde jetzt in beiden Richtungen #GESPERRT ebenso der #Tiergartentunnel in Richtung Maobit. Richtung Kreuzberg ist der Tiergartentunnel aktuell noch befahrbar. #Bombenentschärfung — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) April 20, 2018

+++ 9 Uhr: Die Wurzel allen Übels: der Blindgänger +++

In der #Heidestr. liegt der Ursprung allen Übels - die #Weltkriegsbombe.



Unsere Feuerwerker vom #LKA stehen bereit. pic.twitter.com/OvMd09dfsD — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 20, 2018

Die Berliner Polizei hat ein Foto des Blindgängers beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht. Dazu heißt es: "In der Heidestraße liegt der Ursprung allen Übels - die Weltkriegsbombe. Unsere Feuerwerker vom LKA stehen bereit."

+++ 8.52 Uhr: Polizei postiert sich vor dem Hauptbahnhof +++

Foto: Andreas Gandzior

Rund um den Hauptbahnhof haben Berliner Polizei und Bundespolizei ihre Einsatzpositionen besetzt und warten auf den Beginn der Evakuierung.

+++ 8.47 Uhr: Noch läuft der Berufsverkehr +++

Foto: Philipp Siebert

Noch rollt der allmorgendliche Berufsverkehr normal über die Perleberger Brücke in Moabit. Auch die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldet: relativ störungsfreier Verkehr auf den Stadtautobahnen und im Hauptstraßennetz.

+++ 8.31 Uhr Auch Freiwillige Feuerwehren im Einsatz +++

Die Berliner Feuerwehr hat im Zuge der Entschärfung Aufenthaltsräume eingerichtet und unterstützt die Polizei bei den Evakuierungsmaßnahmen. Auch die Freiwilligen Feuerwehren sind im Einsatz.

+++ 8.29 Uhr: Zusätzliches Personal an Ausweichbahnhöfen +++

Vor allem Ortsfremde und Fernreisende dürften heute vor Probleme gestellt werden. Aus diesem Grund will die Deutsche Bahn zusätzliches Personal an den Ausweichbahnhöfen (Gesundbrunnen, Lichtenberg, Ostbahnhof, Spandau, Südkreuz) einsetzen. Die etwa 1300 Angestellten der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof kommen entweder in den Büros am Ostbahnhof unter oder können von Zuhause aus arbeiten. Einige Mitarbeiter werden auch zur Verstärkung an den anderen Bahnhöfen eingesetzt. Hinzu kommen etwa 75 Geschäfte, sagte DB-Leiter Regionalbereich Ost Friedemann Keßler. Ob die Betreiber für die Bombenentschärfung schließen oder erst am Nachmittag öffnen, sei ihnen selbst überlassen.

+++ 8.23 Uhr: Vorbereitungen laufen an +++

Die Vorbereitungen für die Entschärfung der Bombe haben begonnen. Am Freitagmorgen sammelten sich die ersten Einsatzkräfte im Sperrgebiet in der Nähe des Hauptbahnhofs, wie ein Polizeisprecher schilderte.

Von 9 Uhr an richtet die Polizei im Radius von 800 Metern um den Fundort auf einer Baustelle in der Heidestraße eine Sicherheitszone ein. Etwa 10.000 Anwohner müssen vorübergehend ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Wer keine andere Bleibe hat, kann zeitweise in Sammelunterkünften unterkommen. Bei einem reibungslosen Ablauf der Evakuierung gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass die Entschärfung der Fliegerbombe gegen 12 Uhr beginnen kann.

Im Sperrkreis liegt auch der Berliner Hauptbahnhof. Dort halten nach Angaben der Deutschen Bahn ab 10 Uhr keine Züge mehr, ab 11.30 Uhr werde der Zugverkehr bis voraussichtlich 13 Uhr vollständig eingestellt. S-Bahnen fahren in dem betroffenen Bereich voraussichtlich bis 14 Uhr nicht.

+++ 8.19 Uhr Was alles im Sperrkreis liegt +++

Hauptbahnhof, Wirtschaftsministerium, Bundeswehr-Krankenhaus - und noch viel mehr: Die Grafik zeigt, welche Gebäude, Institutionen und Infrastruktur-Einrichtungen von der Bombenentschärfung betroffen sind.

Foto: euroluftbild/FUNKE Foto Service/euroluftbild.de/Robert Grahn

+++ 8.03 Uhr Die Informationen aus erster Hand in der Übersicht +++

Aktuelle Informationen über die Bombenentschärfung in Moabit und die Auswirkungen für den Verkehr in der Berliner Innenstadt liefern auch zahlreiche Twitterkanäle:

Die Berliner Polizei begleitet die Vorbereitungen und den Verlauf der Bombenentschärfung über ihren Kanal Polizei Berlin Einsatz

Die Berliner S-Bahn informiert fortlaufend über den Stand der Verkehrsbeeinträchtigungen unter S-Bahn Berlin .

. Informationen über die Auswirkungen der Sperrungen auf den Fernverkehr gibt es bei der Deutschen Bahn .

. Den Status auf den Straßen der Berliner Innenstadt beobachtet aktuell die Verkehrsinformationszentrale Berlin .

. Die Berliner Feuerwehr zu den Maßnahmen bei der Entschärfung.

zu den Maßnahmen bei der Entschärfung. Mögliche Einschränkungen am Flughafen Tegel werden beim Berlin Airport Service gemeldet.

+++ 7.45 Uhr: Auch das Naturkundemuseum bleibt am Freitag geschlossen +++

Achtung: wegen der #Bombenentschärfung am #Hauptbahnhof bleibt das Museum heute geschlossen. Wir bitten um euer Verständnis. https://t.co/fWsNd3upsE — Naturkundemuseum (@MfNBerlin) April 20, 2018

+++ 7.12 Uhr: Katastrophen-App Katwarn informiert über Entschärfung +++

Das ortsbezogene Katastrophen-Warnsystem Katwarn informiert am Morgen über die anstehende Bombenentschärfung. In der Meldung heißt es: "Information Bombenfund. Gültig ab 20.04.2018, 07:02., Bombenentschärfung Heidestraße Sperrung 800m Radius. Ab 9 Uhr Evakuierung."

+++ 7.04 Uhr: Leiter spricht von Ausnahmesituation +++

Friedemann Keßler, Leiter des Regionalbereichs Ost bei der Deutschen Bahn und verantwortlich für den Berliner Hauptbahnhof, sagt: "Eine vergleichbare Situation in diesem Ausmaß hatten wir noch nicht. "Wir haben schon dreimal geschluckt, als wir am Dienstagnachmittag von der Bombenentschärfung erfahren haben."

Der Verkehr rund um den Hauptbahnhof ist nicht zum ersten Mal von einem Bombenfund betroffen: Im April 2013 hatten Arbeiter eine 100-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg an einer S-Bahn-Trasse in der Nähe des Hauptbahnhofs gefunden. Während der Entschärfung war der Verkehr auf Schienen, Straßen, Wasserwegen und in der Luft beeinträchtigt. Der Hauptbahnhof selbst war aber nicht gesperrt.

+++ 6.50 Uhr: Der Sperrkreis in Moabit +++

