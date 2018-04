LIVE Entschärfung - Leiter spricht von Ausnahmesituation

Der Berliner Hauptbahnhof am Freitagmorgen

Am Freitag wird eine Weltkriegsbombe in Berlin entschärft und der Hauptbahnhof evakuiert. Die Morgenpost berichtet im Live-Blog.

Wegen einer Bombenentschärfung werden am Freitag Teile der Berliner Innenstadt zeitweise lahmgelegt. Experten wollen die nahe dem Hauptbahnhof entdeckte britische 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ab circa 11.30 Uhr unschädlich machen. Wie lange die Entschärfung dauern wird, ist offen.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Sperrkreis, Zeitplan, Verkehr: Das müssen Betroffene wissen

So umfahren Bahnkunden das Chaos

So fahren Busse, Tram und U-Bahn

Die Morgenpost berichtet live:

+++ 8.19 Uhr Was alles im Sperrkreis liegt +++

Hauptbahnhof, Wirtschaftsministerium, Bundeswehr-Krankenhaus - und noch viel mehr: Die Grafik zeigt, welche Gebäude, Institutionen und Infrastruktur-Einrichtungen von der Bombenentschärfung betroffen sind.

Foto: euroluftbild/FUNKE Foto Service/euroluftbild.de/Robert Grahn

+++ 8.03 Uhr Die Informationen aus erster Hand in der Übersicht +++

Aktuelle Informationen über die Bombenentschärfung in Moabit und die Auswirkungen für den Verkehr in der Berliner Innenstadt liefern auch zahlreiche Twitterkanäle:

Die Berliner Polizei begleitet die Vorbereitungen und den Verlauf der Bombenentschärfung über ihren Kanal Polizei Berlin Einsatz

Die Berliner S-Bahn informiert fortlaufend über den Stand der Verkehrsbeeinträchtigungen unter S-Bahn Berlin .

. Informationen über die Auswirkungen der Sperrungen auf den Fernverkehr gibt es bei der Deutschen Bahn .

. Den Status auf den Straßen der Berliner Innenstadt beobachtet aktuell die Verkehrsinformationszentrale Berlin .

. Mögliche Einschränkungen am Flughafen Tegel werden beim Berlin Airport Service gemeldet.

+++ 7.45 Uhr: Auch das Naturkundemuseum bleibt am Freitag geschlossen +++

Achtung: wegen der #Bombenentschärfung am #Hauptbahnhof bleibt das Museum heute geschlossen. Wir bitten um euer Verständnis. https://t.co/fWsNd3upsE — Naturkundemuseum (@MfNBerlin) April 20, 2018

+++ 7.12 Uhr: Katastrophen-App Katwarn informiert über Entschärfung +++

Das ortsbezogene Katastrophen-Warnsystem Katwarn informiert am Morgen über die anstehende Bombenentschärfung. In der Meldung heißt es: "Information Bombenfund. Gültig ab 20.04.2018, 07:02., Bombenentschärfung Heidestraße Sperrung 800m Radius. Ab 9 Uhr Evakuierung."

+++ 7.04 Uhr: Leiter spricht von Ausnahmesituation +++

Friedemann Keßler, Leiter des Regionalbereichs Ost bei der Deutschen Bahn und verantwortlich für den Berliner Hauptbahnhof, sagt: "Eine vergleichbare Situation in diesem Ausmaß hatten wir noch nicht. "Wir haben schon dreimal geschluckt, als wir am Dienstagnachmittag von der Bombenentschärfung erfahren haben."

Der Verkehr rund um den Hauptbahnhof ist nicht zum ersten Mal von einem Bombenfund betroffen: Im April 2013 hatten Arbeiter eine 100-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg an einer S-Bahn-Trasse in der Nähe des Hauptbahnhofs gefunden. Während der Entschärfung war der Verkehr auf Schienen, Straßen, Wasserwegen und in der Luft beeinträchtigt. Der Hauptbahnhof selbst war aber nicht gesperrt.

+++ 6.50 Uhr: Der Sperrkreis in Moabit +++

