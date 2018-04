Israels Medien berichten über Angriffe auf Juden in Berlin

Antisemitische Angriffe und Vorfälle in Deutschland werden auch in Israel aufmerksam verfolgt.

Der antisemitische Angriff in Berlin erregt die Menschen in Israel. Alle englischsprachigen Medien berichteten über den Übergriff. Bei "Haaretz" in der Online-Ausgabe war es in den vergangenen beiden Tagen einer der ersten Artikel. Auch die "Jerusalem Post" widmete sich ausführlich dem antisemitischen Vorfall in der deutschen Hauptstadt.

"Jüdischer Mann" in Berlin angegriffen, lautet bei "Haaretz" die Schlagzeile, – der erkläre, er sei ein israelischer Araber. Ausführlich wird berichtet, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Attacke verurteilte, als das Video sich im Netz verbreitet und eine Diskussion über Antisemitismus in Deutschland eingesetzt hatte.

Das 21-jährige Opfer, Adam, kommt mehrfach zu Wort. So wird berichtet, dass er kein Jude sei, sondern die Kippa für ein Experiment getragen habe. Er habe seinem Freund nicht geglaubt, dass Deutschland für Juden unsicher sei. Das Video von der Attacke und ein Interview mit dem jungen Mann werden ebenfalls publiziert.

Prenzlauer Berg, wo sich der Übergriff ereignete, wird als "trendy" beschrieben. Bundeskanzlerin Merkel wird mit den Worten zitiert, diese Attacke sei "ein sehr schrecklicher Vorfall", die Bundesregierung werde mit "aller Härte und Entschlossenheit" gegen den wachsenden Antisemitismus vorgehen. Diesen gebe es unter deutschen Staatsbürgern wie unter arabischstämmigen Menschen. "Haaretz" berichtet zugleich über die Echo-Preisverleihung an die deutschen Rapper Kollegah und Farid Bang, die trotz antisemitischer Äußerungen ausgezeichnet wurden.

Prenzlauer Berg ist auch bei jungen Israelis beliebt

Die "Jerusalem Post" informiert über den Vorfall nicht an exponierter Stelle – und verweist auf antisemitische Vorfälle in Paris, wo ebenfalls Jugendliche angegriffen wurden. Und auch dort wird erwähnt, der Vorfall habe sich in Prenzlauer Berg ereignet, das bei jungen Israelis in Berlin beliebt sei. Dort befänden sich das orthodoxe Zentrum Yeshivas Beis Zion und die Synagoge Kahala Adass Jisroel.

Antisemitische Vorfälle in Deutschland, wie der kürzlich bekannt gewordene an einer Berliner Schule, werden in Israel immer aufmerksam verfolgt. In diesen Tagen rücken sie aber doch in den Hintergrund, denn Israel feiert den 70. Jahrestag seines Bestehens, den Unabhängigkeitstag. Eigentlich ist dies der 14. Mai, nach jüdischer Zeitrechnung fällt er aber auf den 19. April.

