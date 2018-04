Grüne wollen mehr Kitaplätze und weniger Müll in Berlin

Politische Debatten statt Sommerfeeling: Die Berliner Grünen treffen sich am Wochenende zum Parteitag. Programmtisch gibt es viel zu besprechen. Dabei will die Regierungspartei zwei Schwerpunkte setzen.

Berlin. Die Berliner Grünen wollen mit einem Aktionsprogramm gegen den Mangel an Kita-Plätzen vorgehen. Sie fordern unter anderem eine höhere Bezahlung von Erziehern, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und neue Wege bei der Ausbildung. Zudem plädieren sie für eine Imagekampagne, um mehr Männer für eine Erziehertätigkeit zu gewinnen, wie die Landesvorsitzenden Nina Stahr und Werner Graf am Donnerstag erläuterten.

Die Hürden für Zuwanderer, in den Beruf einzusteigen, müssten gesenkt werden. Als Beispiel nannte Stahr die Anerkennung von Berufsabschlüssen. Zudem müssten Möglichkeiten geschaffen werden, dass Betreffende mit entsprechender Qualifikation das nötige Sprachzertifikat auch noch während ihrer Kita-Tätigkeit ablegen können.

"Natürlich müssen Erzieherinnen und Erzieher gut deutsch sprechen können", sagte Stahr. Aber wenn in einer Kita mit acht Mitarbeitern einer dabei sei, der nicht perfekt deutsch spreche, "ist das kein Weltuntergang". Es komme immer auf die konkrete Situation vor Ort an.

Über das Programm wollen die Grünen am Samstag bei einem Landesparteitag in Adlershof diskutieren. Abstriche bei der Betreuungsqualität, etwa größere Gruppen, lehnt die Partei ab. "Es kann nicht sein, dass wir Kitas überbelegen", so Stahr. "Die Qualität kann nicht runtergefahren werden, nur weil die Senatsverwaltung zu wenig getan hat in der Vergangenheit."

Zuletzt gab es in Berlin 168 000 Kita-Plätze. Nach Angaben der Familienverwaltung fehlen unterm Strich momentan mindestens 2500 Plätze, die Grünen gehen sogar von um die 5000 aus.

Weiterer Schwerpunkt auf dem Parteitag ist das Ziel der Grünen, das Müllaufkommen in der Stadt zu verringern. In einem Antrag schlagen sie mehr Maßnahmen zur Müllvermeidung vor, etwa den Ausbau von Pfandsystemen für Kaffeebecher. Zudem wird dort die flächendeckende Aufstellung kostenloser Biotonnen gefordert, um den Anteil des Biomülls am Restmüll von aktuell rund 40 Prozent zu reduzieren. Die Grünen setzen auch auf mehr Reparatur und Aufbereitung sowie eine bessere Vorsortierung des Mülls mit dem Ziel, am Ende deutlich weniger zu verbrennen.

In dem Antrag geht es auch um Wege zu einer sauberen Stadt. "Hundekot und Sperrmüll auf Straßen und Gehwegen oder Spritzen auf dem Spielplatz sind eine Enteignung des öffentlichen Raums, die wir so nicht hinnehmen können", unterstrich Graf. Um der Vermüllung Berlins entgegenzuwirken, schlagen die Grünen unter anderem vor, die Parkreinigung durch die BSR auszuweiten. Das Verfahren habe sich bewährt.

Den SPD-Vorschlag, sogenannte Müllsheriffs einzusetzen, die nach dem Verursachern von Müll forschen, lehnen die Grünen indes ab. "Eine weitere Spezialtruppe zu schaffen, bringt am Ende mehr Chaos und weniger Erfolg", zeigte sich Graf überzeugt. Besser sei es, bestehende Strukturen in den Bezirken, insbesondere die Ordnungsämter, finanziell und personell zu stärken.

