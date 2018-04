Serie „Charité“ startet bei Netflix

In Deutschland hatte das Erste mit der Serie über die bahnbrechenden medizinischen Forschungen an dem Berliner Krankenhaus im März vergangenen Jahres durchschnittlich 8,4 Millionen Zuschauer erreicht.

Gleichzeitig startet die sechsteilige Serie von Donnerstag an auch im englischsprachigen Raum, unter anderem in den USA, Kanada, Großbritannien und Skandinavien, teilte die Produktionsgesellschaft Ufa Fiction mit. In Deutschland hatte das Erste mit der Serie über die bahnbrechenden medizinischen Forschungen an dem Berliner Krankenhaus im März vergangenen Jahres durchschnittlich 8,4 Millionen Zuschauer erreicht.

( dpa )