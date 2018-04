Für 11 000 Brandenburger Schüler starten die Abiturprüfungen

Potsdam. Für knapp 11 000 Brandenburger Schüler starten am Freitag die schriftlichen Abiturprüfungen. Damit treten fast 800 Abiturienten mehr als im Vorjahr für die Abschlussprüfungen zur Hochschulreife an, wie der Sprecher des Bildungsministeriums, Ralph Kotsch, am Donnerstag mitteilte. Die schriftlichen und mündlichen Prüfungen laufen bis zum 8. Juni. Abi-Zeugnisse gibt es bis spätestens Ende Juni.

Im vergangenen Jahr hatten knapp 2600 Schüler ihre Matheprüfungen wiederholen müssen, weil Stoff zum natürlichen Logarithmus zuvor nicht im Unterricht behandelt worden war. Eine solche Panne solle sich in diesem Jahr nicht wiederholen, betonte Kotsch. Daher war die Zahl der Unterrichtsstunden in Mathematik in diesem Schuljahr um eine auf fünf Wochenstunden erhöht worden.

Brandenburg nutzt in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch einen Aufgabenpool, der mit sieben weiteren Bundesländern entwickelt wurde. Die Prüfungen in diesen Fächern laufen in den acht Bundesländern jeweils am selben Tag.

( dpa )