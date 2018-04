Neue 5-Euro-Münze sorgt für Riesenschlange vor Bundesbank

Gewaltiger Andrang: Münzsammler vor der Bundesbank an der Leibnizstraße in Berlin

Etwa 500 Münzensammler stehen am Donnerstagvormittag vor der Bundesbank an der Leibnizstraße in Charlottenburg Schlange. Die Wartenden hoffen auf eine der begehrten neuen 5-Euro-Sammlermünzen, die seit heute herausgegeben wird. Die Münze mit einem orangefarbenen Kunststoffring ist Teil einer fünfteiligen Serie zu den Klimazonen der Erde und nennt sich "Subtropische Zone".

Die Schlange heute morgen vor der Bundesbank in Berlin. Es gibt eine besondere Fünf-Euro-Münze. Mehr: @morgenpost pic.twitter.com/zP6R4LqeQH — Marcus Schwarze (@MarcusSchwarze) April 19, 2018

Die Münze besteht aus zwei verschiedenen Kupfer-Nickel-Legierungen sowie einem lichtdurchlässigen Polymerring, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundesfinanzministeriums. Sie hat eine Masse von 9 Gramm und wird in den beiden Prägequalitäten Stempelglanz und Spiegelglanz hergestellt.

Sammler können in der Bundesbank nur eine der Münzen erwerben

Foto: Marcus Schwarze

Die Münzen in der Prägequalität Stempelglanz werden zum Nennwert (5 Euro) über die Deutsche Bundesbank in den Verkehr gebracht. Die Ausgabe der Münzen in der Sammlerqualität Spiegelglanz erfolgt zu einem über dem Nennwert liegenden Verkaufspreis.

Die neue Fünf-Euro-Münze "Subtropische Zone"

Foto: BADV

( BM )