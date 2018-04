Mit Messer bedroht: Raubüberfall auf Bäckerei

Berlin. Eine 21 Jahre alte Mitarbeiterin einer Bäckerei ist von einem maskierten Mann in Berlin-Neukölln überfallen worden. Der Unbekannte soll am Mittwochabend die Bäckerei in der Karl-Marx-Straße betreten und die 21-Jährige in den Schwitzkasten genommen haben, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Räuber soll sie dann mit einem Messer bedroht und die Tageseinnahmen gefordert haben. Diese befanden sich auf dem Tresen des Ladens, da die Mitarbeiterin sie gerade zählte. Der Maskierte nahm sich demnach das Geld und verließ rasch das Geschäft. Die 21-Jährige blieb unverletzt.

( dpa )