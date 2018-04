Energie Cottbus vorzeitig Meister der Regionalliga Nordost

Luckenwalde. Der FC Energie Cottbus ist in der Fußball-Regionalliga Nordost vorzeitig Meister geworden. Der frühere Bundesligist gewann am Dienstagabend beim Schlusslicht FSV Luckenwalde glanzlos mit 2:0 (1:0) und ist bei noch fünf verbleibenden Partien nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Für die Rückkehr in die 3. Liga müssen die Lausitzer der Relegation antreten. Am 24. Mai tritt Cottbus beim Meister der Regionalliga Nord an. Am 27. Mai findet das entscheidende Rückspiel im Stadion der Freundschaft in Cottbus statt.

Torjäger Streli Mamba brachte Energie mit seinem 16. Saisontor 1:0 in Führung (19.). Kevin Scheidhauer machte vor 806 Zuschauern im Luckenwalder Werner-Seelenbinder-Stadion in der Schlussminute mit dem 2:0 alles klar (90.). Die Cottbuser, die vom ersten Spieltag an unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz standen, haben in bislang 29 Spielen bisher nur eine Niederlage erlitten und 76 Punkte gesammelt.

( dpa )