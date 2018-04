Pücklersche Blutbuche wächst nun vor dem Schloss Babelsberg

Potsdam. Vor dem Schloss von Potsdam-Babelsberg wächst jetzt eine Pücklersche Blutbuche. Den Mutterbaum hatte Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871) im Jahr 1826 als Solitär am Schloss in Bad Muskau in der sächsischen Oberlausitz pflanzen lassen, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Mittwoch mitteilte. Rechtzeitig vor dem Absterben des Altbaumes habe die dortige Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau Vermehrungen veranlasst. Einer dieser Jungbäume wurde nun vor das Schloss Babelsberg gepflanzt, dessen Garten Pückler gestaltet hatte. Der Jungbaum ersetzt eine alte Blutbuche, die vergangenes Jahr wegen Bruchgefährdung gefällt werden musste.

( dpa )