Füchse hoffen auf ersten Sieg in Kiel

Berlin. Die Füchse Berlin wollen im elften Anlauf den ersten Pflichtspielsieg beim Handball-Rekordmeister THW Kiel landen. In den bisherigen 24 Vergleichen konnten die Füchse seit ihrem Bundesliga-Aufstieg im Jahr 2007 nur eine Partie für sich entscheiden. "Ich glaube ich habe in Kiel auch noch nie gewonnen", sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic vor der Begegnung am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky). Petkovic trainierte vor seiner Zeit in Berlin die HSG Wetzlar und über neun Jahre lang Frisch Auf Göppingen.

Die Füchse kämpfen als Tabellen-Dritter um einen Startplatz in der Champions League. Kiel hatte in dieser Spielzeit größere Probleme und liegt auf Rang sechs. "Sie haben sich aber wieder gefunden", bemerkte Petkovic, der im Erfolgsfall an der Kieler Förde eine Initialzündung für den Saisonschlussspurt erwartet: "Mit einem Sieg in Kiel ist alles möglich." Petkovic stellte seinen Spielern auch eine Belohnung in Aussicht. "Meine Jungs wissen, dass ich großzügig bin. Ich habe schon was vorbereitet."

Mit einem Sieg in Kiel würden die Füchse ihre schlechte Saisonbilanz gegen Spitzenmannschaft aufbessern. "Gegen die Top-Clubs haben wir nicht so gut ausgesehen", meinte Nationalspieler Steffen Fäth, der die Favoriten-Rolle trotz der besseren Platzierung der Berliner deshalb bei Kiel sieht. "Wir können befreit aufspielen und müssen auf unsere Chance lauern", sagte der Rückraumspieler.

