Mehr Supermärkte und Läden müssen Kundentoilette bieten

Die Zahl der Supermärkte und größeren Geschäfte, die eine Kundentoilette anbieten, ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Mindestens 19 Supermärkte oder Läden mit Kunden-WC wurden 2017 in Berlin genehmigt, beziehungsweise eröffnet. Das geht aus der Antwort der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Abgeordneten Daniel Buchholz hervor. Die Zahl ist mutmaßlich höher, da nur sechs der zwölf Bezirke Angaben dazu lieferten.

Im Juni 2016 hatte das Abgeordnetenhaus eine Änderung der Berliner Bauordnung beschlossen, wonach Läden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern einen barrierefreien Toilettenraum mit mindestens einer Toilette für Kunden vorhalten müssen. Unisex-Klos sind also zulässig. Am 1. Januar 2017 trat die Änderung rechtlich verpflichtend in Kraft. Sie zielte insbesondere auf Supermärkte und folgte dem demografischen Wandel. Der Anteil der Älteren in der Gesellschaft steigt, vor allem ihren Ansprüchen sollte mit der "Toilettenverordnung" Genüge getan werden.

Die Vorschrift betrifft sowohl Geschäfte mit nur einem wie auch mit mehreren Verkaufsräumen. Sie gilt allerdings nicht für Läden in Einkaufszentren, sofern dort zentrale Toilettenanlagen errichtet wurden oder bei Neubauten vorgesehen sind. Das ist in der Praxis üblich.

Bei den 19 neuen Geschäften oder Supermärkten mit Kunden-WC handelt es sich überwiegend um Genehmigungen. Nach Angaben der Stadtentwicklungsverwaltung wurden im vergangenen Jahr nur wenige solcher Verkaufsstätten tatsächlich eröffnet. Denn bei allen Genehmigungsverfahren, die vor dem 1. Januar 2017 eingeleitet wurden, konnten Bauherren darauf verzichten, die Vorschrift umzusetzen.

Verordnung gilt auch für Umbau bestehender Läden

In Spandau und Treptow-Köpenick sind im vergangenen Jahr je sechs Supermärkte oder größere Geschäfte mit Kundentoilette genehmigt oder eröffnet worden. In Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf waren es je drei, Tempelhof-Schöneberg meldete eine Verkaufsstätte. In Reinickendorf befinden sich alle betroffenen Geschäfte in Einkaufszentren, in denen bereits barrierefreie WCs vorhanden sind.

Alle übrigen Bezirke gaben an, eine systematische Auswertung von Bauanträgen oder gar eine statistische Auswertung erfolge in ihren Bezirken nicht. Bei der Frage nach Kundentoiletten, die im Zuge eines Umbaus oder einer Erweiterung bestehender Geschäfte gemäß der neuen rechtlichen Verpflichtung notwendig wurden, fielen die Antworten der Bezirke noch spärlicher aus. Marzahn-Hellersdorf und Spandau meldeten jeweils drei Fälle, Treptow-Köpenick einen und Tempelhof-Schöneberg null. Die übrigen acht Bezirke machten keine Angaben.

Sehr unterschiedlich werden Kon­trollen in den Bezirken vorgenommen. Aus sieben Bezirken kam die Antwort, die Bauaufsicht prüfe nicht, ob die Toiletten auch tatsächlich gebaut werden. Die Abnahme fertiggestellter Bauprojekte sei seit der Änderung der Bauordnung 2005 nicht mehr vorgeschrieben, das Personal dafür auch nicht vorhanden.

So verfahren Steglitz-Zehlendorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Neukölln und Treptow-Köpenick. Hingegen gaben Reinickendorf, Marzahn-Hellersdorf und Pankow regelmäßige Bauzustandsbesichtigungen an. Lichtenberg nimmt sie bei Verkaufsstätten vor, die größer als 800 Quadratmeter sind und Friedrichshain-Kreuzberg kontrolliert immerhin anlassbezogen, wenn auf Missstände hingewiesen wird.

Der SPD-Abgeordnete Buchholz zeigte sich zufrieden, dass die geänderte Bauordnung Wirkung zeigt. Sie sei gegen anfängliche große Widerstände seitens des Einzelhandels durchgesetzt worden und bislang unter den Bundesländern einmalig. Buchholz hofft, dass künftig alle Bezirke die Einhaltung der Vorschrift nicht nur nach Aktenlage kontrollieren. Dafür hätten die Bauämter auch mehr Personal bekommen.

