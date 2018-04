Videodays in Berlin - Alle Infos zum Youtube-Festival 2018

Zahlreiche Fans jubeln jedes Jahr bei den VideoDays ihren YouTube-Stars bei Live-Auftritten zu. Am 16. und 17. Juni findet das Webvideo-Event in der in der Mercedes-Benz Arena statt

Jedes Jahr strömen Tausende vornehmlich junge Menschen zu den VideoDays um ihre Idole aus den verschiedensten sozialen Medien zu treffen. 2018 wird das Webvideo-Festival nach einjähriger Pause auch wieder in Berlin stattfinden. Die VideoDays finden am 16. und 17. Juni 2018 erstmals in der Mercedes-Benz Arena Berlin statt.

Dabei geht es schon längst nicht mehr allein um Kreative auf YouTube. Auch auf Instagram oder Musical.ly erreichen Künstler inzwischen immense Reichweiten. Das zweitätige Live-Event stellt mit seiner Bühnenshow sowie tausenden "Meet & Greets" mit Social-Media-Größen und Newcomern regelmäßig neue Rekorde auf.

Was bietet das Programm der VideoDays 2018?

Das Programm der Videodays verteilt sich auf einen "Show Day" mit Liveprogramm am Sonnabend (16. Juni) und einen "Community Day" am Sonntag (17. Juni), an dem die Besucher die Youtube-Stars hautnah erleben dürfen, sich Unterschriften und Fotos abholen und mit ihnen ins Gespräch kommen können. Einlass erhalten Besucher am Sonnabend ab 11:00 Uhr, am Sonntag ab 13:00 Uhr.

Gibt es noch Tickets für die VideoDays?

Ja, für die Veranstaltung in Berlin können noch Karten erworben werden. Die Veranstalter bieten ein VideoDays-Tickets ab 24,90 Euro, das den Eintritt an beiden Veranstaltungstagen garantiert. Außerdem gibt es ein SuperStar-Ticket mit zusätzlich zwei garantierten "Meet & Greets"-Treffen, das mit 49,90 Euro zu Buche schlägt. Tickets können online beim Veranstalter unter videodays.eu bestellt werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Welche Social-Media-Stars werden in Berlin auftreten?

Wie gewohnt performen am "Show Day" am Sonnabend etliche Webvideo-Stars auf der Bühne. Für die VideoDays in Berlin wurden die Lochis als Headliner und Mike Singer als Co-Headliner bereits bekannt gegeben. Außerdem werden hochkarätige Webvideo-Stars wie Enyadres oder Kayef auftreten.

Headliner: Die Lochis spielen am "Show Day"

Foto: XAMAX / GOLDENE KAMERA

Sonnabend, 16. Juni 2018: "Show Day"

Die Lochis

Mike Singer

Bars and Melody

Deenis TJ

Enyadres

Kayef

Faye Montana

Noah Levi

Jannik Brunke

Dominik Porschen

Sonntag , 17. Juni 2018: "Community Day"

YouTuberin Joyce (l.) lässt sich bei den VideoDays in Berlin mit einem Fan fotografieren

Foto: Krauthöfer / Jörg Krauthöfer

Die Lochis

Mike Singer

Bars and Melody

Keanu Rapp

Mustafa Gölbasi

Arian Ajeli

Ana Lisa Kohler

Faye Montana

Noah Levi

Enyadres

Echtso

Lisa-Marie Schiffner

Tina Neumann

Dzeni

Ivana Santacruz

Missnici

Nicole Sto

Deenis TJ

Emilia Bte

Kayla Shyx

Nona Kanal

Kayef

Typisch Kassii

Jannik Brunke

Dominik Porschen

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus, zwischen der Marianne-von-Rantzau- und der Mildred-Harnack-Straße. Einheitspreis 8 Euro.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten ab 2018 neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "Din A4" (21 x 29 cm) ist.

VideoDays in Berlin, Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. Juni 2018, Einlass 11.00 Uhr (Sonnabend) und 13.00 Uhr (Sonntag), Tickets ab 24,90 (2-Tagesticket), Mercedes-Benz Arena, Mühlenstraße 12-30, 10243 Berlin-Friedrichshain.