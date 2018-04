"Kein Unterschied zur NPD": AfD-Fraktion spaltet sich

In der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Neukölln ist die AfD nun gleich zweimal vertreten. Drei Mitglieder der Partei haben die bestehende Fraktion verlassen und eine neue gebildet. Das gab der Neuköllner Bezirksverband der AfD bekannt.

Die Spaltung ist der vorläufige Höhepunkt der Querelen innerhalb der Fraktion. Von Beginn an gab es in der Fraktion massiven Dissens zwischen Rechtsaußen und gemäßigteren AfDlern. Zunächst trat die Bezirksverordnete Anne Zielisch nur kurz nach der Abgeordnetenhauswahl aus der AfD-Fraktion aus. Im vergangenen Sommer verließ dann AfD-Bezirksstadtrat Bernward Eberenz die Partei, nur um im März dieses Jahres der CDU beizutreten.

Nun ist der Streit um die Ausrichtung der Fraktion endgültig eskaliert. Mit Roland Babilon, Jörg Kapitän und Steffen Schröter verlassen drei als rechte Hardliner geltende AfD-Verordnete die Fraktion. Dafür bekommen sie den Segen des Bezirksvorstandes, der sich hinter die neue Gruppe stellt. Die bestehende Fraktion hingegegen wird aufgefordert, ihren Namen zu ändern.

Personalmittel der AfD in Neukölln verdoppeln sich

Die Bezirks-AfD ist mit der Spaltung weiter nach rechts gerückt. Laut Gerrit Kringel, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, habe die AfD-Fraktion schon bisher nicht als liberal gegolten. Bei der neuen Fraktion aber gebe es "keinen Unterschied zur NPD", so Kringel. In Neukölln zeige sich, "in welche extremistische Richtung die AfD steuert".

Zwar hinterlässt der Streit kein gutes Bild. Die Partei selbst profitiert jedoch von der Entscheidung. Die der Partei im Bezirk zustehenden Personalmittel verdoppeln sich mit zwei Fraktionen. Auch die Redezeit der Partei verdoppelt sich insgesamt, weil nun beiden Fraktionen die entsprechende Redezeit zusteht.

In Neukölln steht nun AfD gegen AfD

Kritik kommt daher auch von den anderen Fraktionen in der BVV. Die AfD profitiere nun doppelt auf Kosten der Steuerzahler und erschwere die Arbeit in der BVV, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Cordula Klein. "Die Interessen der Neuköllner Bürgerinnen und Bürger spielen hierbei überhaupt keine Rolle." Ähnlich äußerte sich die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Gabriele Vonnekold. Die Spaltung bedeute "doppelte Redezeit und doppelte Steuerfinanzierung der Rechtsextremisten", sagte sie. "Die konstruktive Arbeit der BVV wird dadurch noch massiver behindert."

Fast erleichtert wirkt hingegen der AfD-Fraktionsvorsitzende in Neukölln, Andreas Lüdecke. Zwar ärgert er sich über die Austritte und fordert Schröter, Babilon und Kapitän auf, ihr Mandat zurückzugeben. Zumindest könne man mit der verkleinerten Fraktion nun jedoch eher den Kurs des Landesvorstandes um den innerhalb der AfD als gemäßigt geltenden Georg Pazderski unterstützen. Die Fraktion sei immer ein Kompromiss gewesen, so Lüdecke. "Wir haben manches zähneknirschend hingenommen." Jetzt könne an den ehemaligen Fraktionskollegen auch offen Kritik geübt werden. In Neukölln steht ab nun also AfD gegen AfD.

