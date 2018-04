Olympiastadion Ed Sheeran live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Der britische Superstar Ed Sheeran kommt auf große Stadiontour nach Deutschland – und am 19. Juli 2018 ins Olympiastadion Berlin. Nicht nur den Hit "Shape Of You" hat er dabei.

Nur wenige Tage nach einem gefeierten Auftritt als einer der Headliner beim Glastonbury Festival gab Ed Sheeran für den Sommer 2018 eine eigene Stadion- und Open-Air-Tournee durch Europa mit 25 Stationen bekannt. Die Berliner Fans können am 19. Juli 2018 ab 19 Uhr beim Open-Air-Konzert im Olympiastadion endlich wieder Megahits wie "I see Fire", "Shape of You" oder "Castle on the Hill" auf live erleben. Neben dem Gig imn Berlin wird Ed Sheeran auch in Essen, Hamburg und München auftreten.

Im letzten Jahr hat Ed Sheeran alle Rekorde gebrochen

Der 27-jährige Singer-Songwriter, dessen Markenzeichen seine einprägsame Stimme und sein Rotschopf sind, veröffentlichte im März 2017 sein drittes Studioalbum ÷ ("Divide"). Mehr als 8 Millionen verkaufte Platten in nur drei Monaten machten es zum weltweit erfolgreichsten Album des Jahres 2017. Seine Single "Shape of You" verzeichnete in knapp sechs Monaten mehr als 1,5 Milliarden Streams.

Ed Sheeran auf der Berlinale: Acht Fakten zum Popstar

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, für das Berlin-Konzert von Ed Sheeran sind keine Karten mehr erhältlich. Mit ein wenig Glück können auf Online-Ticketbörsen wie Viagogo & Co. im Fansale noch Karten ergattert werden. Hier müssen Konzertbesucher aber meist tiefer in die Tasche greifen.

Achtung allerdings beim Ticketkauf aus zweiter Hand: Laut Veranstalter sind die Tickets für das Konzert von Ed Sheeran im Olympiastadion zur Vermeidung überhöhter Ticketpreise auf dem Schwarzmarkt personalisiert. Beim Einlass muss zumindest der auf dem Ticket aufgedruckte Nachname mit dem vorzulegenden Ausweisdokument übereinstimmen.

Foto: Friedrich Bungert / dpa

Gibt es eine Altersbeschränkung beim Konzert?

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren erhalten nur Zutritt mit Begleitung einer personenberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person. Kindern unter sechs Jahren wird auch mit Begleitung kein Zutritt zur Veranstaltung gewährt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet ab ca. 16.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 19.00 Uhr.

Wie komme ich zum Olympiastadion?

Komfortabel geht es mit der U-Bahn (U2) und S-Bahn (S5, S75) jeweils bis zur Station "Olympiastadion". Von da aus sind es nur wenige Minuten Fußweg. Die Eintrittskarte zum Konzert gilt auch als BVG-Ticket. Alternativ kann man mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle "Flatowallee" erreichen. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Olympiastadion.

Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert stundenlange Wartezeiten entstehen. Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, erreicht das Olympiastadion aus dem Westen über die Heerstraße, ansonsten über den Stadtring bis zur Ausfahrt Messedamm (aus dem Süden kommend) oder Abfahrt Kaiserdamm (von Norden kommend). Danach über den Theodor-Heuss-Platz und die Reichsstraße bis zum Olympiastadion. Rund um das Olympiastadion Berlin gibt es mehrere öffentlichen Parkplätzen, die auch bei Veranstaltungen (teilweise gebührenpflichtig, ca. 10 Euro) genutzt werden können.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Erlaubt sind Gehhilfen, Sitzkissen und alkoholfreie Getränke im Karton bis maximal 0,25 Liter. Nicht erlaubt sind: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, Stative, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben.

Ed Sheeran live in Berlin, Donnerstag, 19. Juli 2018, Einlass ab 16 Uhr, Konzertbeginn 19 Uhr, Olympiastadion, Olympischer Platz 1, 14053 Berlin