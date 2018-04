Statistik An diesen Wochentagen ist es in Berlin besonders gefährlich

An welchen Wochentagen und zu welchen Uhrzeiten ist es in Berlin - rein statistisch gesehen - besonders gefährlich? Diese Frage hat der Berliner FDP-Abgeordnete Thomas Seerig an den Berliner Senat gerichtet. Und von der Justizverwaltung eine detailreiche Auflistung erhalten.

Demnach ist die Zahl der im Jahr 2017 erfassten Gewalttaten an den Wochenenden besonders hoch. An Sonnabenden kam es im vergangenen Jahr zu 8383 erfassten Gewalttaten, auch Sonntage liegen mit 8000 Vorgängen auf einem erhöhten Niveau. An den übrigen Wochentagen liegt die Zahl bei rund 7000 Gewalttaten, wobei der Montag mit 6873 gezählten Taten den geringsten Wert verzeichnet.

Auch die Tageszeiten sind in der Statistik aufgezeichnet: Demnach erreicht die Anzahl an Gewalttaten in der Zeit von 18 bis 19 Uhr mit 3222 ihren Höhepunkt. Ein zweiter sich deutlich abzeichnender Wert ergibt sich in der Zeit von 0 bis 1 Uhr (2628). Danach sinken die Zahlen rapide, bevor sie am Vormittag wieder kontinuierlich ansteigen.

Die Antwort der Justizverwaltung erfasst auch die Zahl an Fällen häuslicher Gewalt. Auch hier stechen die Wochenenden deutlich hervor, vor allem Sonntage mit 2286 erfassten Fällen. Bei Fällen häuslicher Gewalt erreichen die Fallzahlen durchschnittlich in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr ihre Spitze (869).

( BM )