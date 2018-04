Energie kann Regionalliga-Meisterschaft perfekt machen

Cottbus. Der FC Energie Cottbus steht kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nordost. Mit einem Sieg am Mittwoch beim FSV Luckenwalde (19.00 Uhr) würden die Lausitzer frühzeitig das Titelrennen für sich entscheiden. Die Cottbuser, die vom ersten Spieltag an unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz standen und in 28 Spielen bisher nur eine Niederlage erlitten haben, erreichen damit allerdings nur ein Zwischenziel. Der ehemalige Erstligist kämpft um die Rückkehr in die 3. Liga und muss dafür durch eine Relegation.

Alle Konzentration gilt schon jetzt der entscheidenden Woche im Mai. Nach heftigen Querelen mit dem Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) um den Austragungstermin muss Energie entgegen des Willens des Vereins am 21. Mai im Landespokal-Finale beim Viertliga-Konkurrenten SV Babelsberg antreten.

Nur drei Tage später steht am 24. Mai das Hinspiel der Aufstiegspartien beim Meister der Regionalliga Nord an. Der Gegner steht noch nicht fest, mit dem Hamburger SV II, VfL Wolfsburg II und SC Weiche Flensburg kämpfen dort noch drei Teams um den Titel. Das entscheidende Rückspiel ist für den 27. Mai im Stadion der Freundschaft angesetzt.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz ist dafür schon auf Betriebstemperatur und schwor die Fans beim zurückliegenden Heimspiel gegen Fürstenwalde ein. Er erklärte kämpferisch: "Am 27. Mai stehen wir hier und feiern den Aufstieg gemeinsam. Weder der DFB noch der Landesverband halten uns auf. Wir kommen wieder in die 3. Liga."

( dpa )