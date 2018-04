Berliner Feuerwehr bei Großbrand am Limit

Die Bekämpfung des Großbrandes auf dem alten Schlachthof-Gelände nahe der S-Bahn-Station Landsberger Allee hat die Berliner Feuerwehr an ihr Limit gebracht. Das belegen interne Unterlagen, die der Berliner Morgenpost vorliegen. Das Feuer, das am Sonnabend um 18.04 Uhr gemeldet worden war und die Einsatzkräfte bis Sonntag gegen 12 Uhr auf Trab hielt, ist nach bisherigen Erkenntnissen absichtlich gelegt worden.

Das Feuer war in der größten der drei leerstehenden Hallen ausgebrochen. Wie aus dem Papier hervorgeht, waren die Löscharbeiten der 237 Feuerwehrleute, dadurch erschwert, dass die alte Halle eingerüstet war und an einer Seite an eine Baugrube grenzt. Geräte und Wasserversorgung mussten "mühsam" von der Brücke Landsberger Allee transportiert werden, heißt es in dem Bericht. Weil das Gebäude "massiv gegen Zutritt gesichert" war, versuchte die Feuerwehr über das Dach sowie vom Baugerüst und von Drehleitern aus zu löschen. Nachdem dies zunächst keinen Erfolg hatte, wurden schließlich "gewaltsame Öffnungen" hergestellt.