15-jähriges Mädchen sexuell belästigt: Polizei sucht Zeugen

Bad Belzig. Auf dem Weg zur Schule ist eine 15-Jährige in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Mädchen am Freitagmorgen gemeinsam mit ihrer Freundin vom Busbahnhof zur Schule im Weitzgrunder Weg unterwegs, als zwei Männer auf die beiden zukamen. Während der eine weiterging, blieb der andere neben den Mädchen stehen, nahm die Hand der 15-Jährigen und machte ihr Komplimente. Anschließend küsste er sie im Mundbereich. Danach gingen die zwei Unbekannten in Richtung Busbahnhof weiter.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Nach ersten Angaben sollen die beiden Männer etwa 25 Jahre alt sein und südländisch aussehen. Der Mann, der das Mädchen anfasste, soll laut Polizei etwa 1,80 Meter groß, schlank und mit einer schwarzen Lederjacke und dunkelblauen Jeans bekleidet gewesen sein.

( dpa )