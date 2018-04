Feuerwehr: Innensenator sagt bessere Arbeitsbedingungen zu

Berliner Feuerwehrleute arbeiten am Limit. Jetzt sicherte Innensenator Geisel den Mitarbeitern bessere Arbeitsbedingungen zu.

Die Arbeitsbedingungen bei der seit Monaten an der Belastungsgrenze arbeitenden Berliner Feuerwehr sollen sich verbessern. Darauf verständigten sich Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Vertreter der Feuerwehr am Montag. Geisel hatte Personalräte sowie Gewerkschaftsvertreter der Feuerwehr am Montagmorgen zu einer Expertenrunde.

Zwar stand am Ende des Treffens keine unterschriebene Regelung, jedoch seien Geisel und Karsten Göwecke, ständiger Vertreter des Landesbranddirektors, auf die Forderungen der Gewerkschafter eingegangen und hätten Verbesserungen zugesagt, teilten die Gewerkschaften anschließend mit. Für weitere Schritte sei ein Gespräch mit Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen nötig.

Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 44 Stunden

"Wir haben die klare Zusage, dass wir die 44-Stunden-Arbeitswoche faktisch zum 1. Mai einführen", sagte Michael Schombel, Feuerwehr-Bezirksgruppenvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Spätestens zum 1. Juni sollten sie einen tragfähiger Entwurf zu einer Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von 48 auf 44 Stunden vorgelegt bekommen, der bis zum 1. September umgesetzt sein soll.

In der Übergangszeit würden die Mitarbeiter der Feuerwehr dennoch 48 Stunden arbeiten. "Die vier geleisteten Überstunden werden aber rückwirkend zum 1. Mai ausgezahlt", so Schombel.

Alle Überstunden sollen zu 100 % ausgezahlt werden

Zudem sicherte Geisel zu, eine vollständige Auszahlung der bisher geleisteten Überstunden zu unterstützen, teilten die Gewerkschaften mit. "Der Senat kann aus unserer Sicht einen entsprechenden Beschluss fassen", sagte Roland Tremper, kommissarischer Landesbezirksfachbereichsleiter bei ver.di. Dies sei dann möglich, wenn die Überstunden durch Feuerwehrleute nicht mit Freizeit abgegolten werden könnten.

Geisel und die Vertreter der zuständigen Fachbereiche machten deutlich, dass diese Möglichkeit juristisch geprüft und dann dem Senat ein derartiger Beschluss vorgelegt wird.

Keine Einigung bei der Feuerwehrzulage und Eingruppierung der Notfallsanitäter

Keine Einigung gab es hingegen bei der Erhöhung der Feuerwehrzulage auf 200 Euro. Geisel schlug hier nur eine Erhöhung von 6 Euro vor. "Berlins Kassen sind voll, die Bürgerinnen und Bürger verdienen es, dass ihre Steuern spürbar in die innere Sicherheit und nicht nur in Abgeordnetendiäten investiert werden", so die drei Gewerkschaftsvorstände dazu. Die Gesprächspartner vereinbarten, zukünftig zweimal im Jahr zusammenzukommen.

