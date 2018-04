Brandenburger Grüne: "Schnittmenge mit Linken ist größer"

Potsdam. Die Brandenburger Grünen sind nach der Landtagswahl im kommenden Jahr offen für Koalitionen mit allen Parteien außer der AfD. "Dabei sind die Schnittmengen mit der Linken derzeit deutlich größer als mit der SPD", sagte der Landesvorsitzende Clemens Rostock am Montag in Potsdam. "Eine Regierungsbeteiligung der AfD wollen wir auf jeden Fall verhindern." Die Brandenburger Grünen wollen am Wochenende auf einem "Kleinen Parteitag" in Eberswalde mit Debatten zu den Themen umweltgerechter Verkehr und flächendeckende Gesundheitsversorgung erste Weichen für das Landtagswahlprogramm stellen.

( dpa )