Jürgen Klinsmann über Sohn: "Jonathan muss lauter werden"

Berlin. Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Jürgen Klinsmann sieht die Zukunft seines Sohnes Jonathan trotz der jüngsten Kritik am Berliner Torwart-Talent beim Erstligisten Hertha BSC. "Jonathan muss lauter werden auf dem Platz, mehr Persönlichkeit zeigen, mehr coachen. Aber das weiß er selbst, und das wird kommen", sagte der 53-Jährige im Interview des Fachmagazins "Kicker" (Montag).

Jonathan Klinsmann (21) ist seit Juli 2017 dritter Torhüter beim Hauptstadtclub. Torwarttrainer Zsolt Petry hatte ihm Anfang März fehlende Ausstrahlung und Entschlossenheit vorgeworfen. Klinsmann Junior sei noch "einen Tick zu naiv, zu blauäugig". Für Vater Klinsmann verständlich: "Wenn ein Trainer so etwas öffentlich sagt, will er dich anstacheln. Das hat Jonathan verstanden." Es sei für seinen Sohn nicht einfach gewesen, sich nach seiner College-Zeit in den USA auf Berlin einzustellen: "Er ist in eine andere Welt gekommen. Das braucht Zeit, aber er will es und saugt alles auf."