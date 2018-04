Eisbären kassieren Ausgleich

Berlin. Die Eisbären Berlin haben im zweiten Finalspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Ausgleich in der Best-of-Seven-Serie gegen den EHC Red Bull München kassiert. Am Sonntag verloren sie trotz einer starken kämpferischen Leistung in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof mit 4:5 (1:2, 1:3, 2:0). Weil der Titelverteidiger seine Chancen effektiver nutzte, reichten den Berlinern je zwei Treffer von Sean Backman und Nick Petersen nicht, um die erste Heimniederlage in den diesjährigen Playoffs zu verhindern. Die Serie wird nun am Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem dritten Spiel in München fortgesetzt.

"Es war insgesamt eine enge Angelegenheit", sagte Eisbären-Trainer Uwe Krupp. "Es war ein umgekehrtes Spiel wie am Freitag: München hat ein paar Kleinigkeiten besser gemacht als wir und unsere kleinen Fehler ausgenutzt."

Vor 14200 Zuschauern neutralisierten sich beide Teams in den Anfangsminuten, ehe die Gäste den Druck erhöhten und gleich ihr erstes Powerplay zum Führungstreffer von Nationalspieler Brooks Macek nutzten. Die Antwort der Eisbären durch einen abgefälschten Schuss von Backman ließ aber nur etwas mehr als eine Minute auf sich warten. Kurz vor der ersten Pause demonstrierten die Münchener noch einmal ihre Qualitäten in Überzahl: Diesmal schloss Steven Pinizzotto, der seine Fünf-Spiele-Sperre abgesessen hatte, eine präzise Kombination erfolgreich ab.

Im zweiten Drittel kämpften die Berliner verbissen um den Ausgleich, nutzten aber vorerst ihre Chancen nicht. Effektiver waren die Gäste, die ihre Führung durch Tore von Florian Kettemer und Jonathan Matsumoto weiter ausbauten. Petersen weckte mit seinem Tor noch einmal Hoffnungen bei den Hausherren, die aber 12 Sekunden vor dem Drittelende durch den fünften Münchener Treffer, den Maximilian Kastner erzielte, einen herben Dämpfer erhielten.

Im Schlussabschnitt ersetzte Marvin Cüpper Petri Vehanen im Tor der Eisbären, die sich noch nicht mit der drohenden Niederlage abfinden wollten. Tatsächlich verkürzten sie durch ein Powerplay-Tor von Backman den Rückstand. 40 Sekunden vor dem Ende gelang Petersen sogar der Anschlusstreffer, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

"Wir haben in den ersten beiden Dritteln sicher nicht unser bestes Eishockey gespielt, dann aber noch mal einen Schub bekommen", sagte der zweifache Torschütze Petersen. "Wir hatten Chancen, ins Spiel zurückzukommen, aber am Ende verloren."

