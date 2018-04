2,05 Meter: Torsten Johannknecht ist fast zu groß für Berlin

Es gibt da einen Satz, der zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Torsten Johannknecht: "Das kostet aber ein bisschen mehr." Gerade hat er sich ein neues Bett bestellt, in Überlänge, 2,20 Meter, natürlich hat er den Satz dann auch wieder gehört. Aber was soll er tun? Johannknecht ist 2,05 Meter groß, wenn er mit Füßen im Bett schlafen will, braucht er die 2,20 Meter. Er ist ja schon froh, dass es hier überhaupt solche Betten gibt. Wenn er auf Reisen ist, dann ist ihm meistens alles zu kurz und zu klein. "Da kann noch so viel Kingsize in der Beschreibung stehen, das reicht für mich nie", so die Erfahrung des 39-jährigen Berliners.

Torsten Johannknecht ist für die U-Bahn zu groß. Er fäht lieber Rad in Berlin

Foto: Jörg Krauthöfer Jetzt hat der Reiseredakteur zumindest die Not genutzt und ein Buch über seine Reiseerlebnisse in Übergröße geschrieben ("Die Welt von oben", Goldmann Verlag, 12 Euro, erscheint im Mai). Am liebsten ist er in Südamerika und in Asien unterwegs, also in Ländern, in denen die Menschen meist noch ein paar Zentimeter kleiner sind als der durchschnittliche Mitteleuropäer. "Da bin ich überall ein Exot", sagt Johannknecht. Er erzählt also von Begrüßungen in Kniebeugenhaltung, von Flügen, die er wegen der größeren Beinfreiheit nur am Notausgang übersteht, von einer 28-Stunden-Busfahrt durch Argentinien und von einer Fahrradtour, bei der er sich in jeder Rechtskurve das Bein unter den Lenker gerammt hat.

Aber Torsten Johannknecht muss nicht erst in die Ferne schweifen, um anzuecken. Da reicht schon der Berliner Alltag. Das fängt gleich morgens an. Während Tausende Berliner in U-Bahn oder Bus steigen, holt er lieber sein Fahrrad heraus, bei fast jedem Wind und Wetter. "Die BVG meint es nicht gut mit mir", sagt er. Im Doppeldecker kann er höchstens auf der Treppe aufrecht stehen, ansonsten muss er einen Buckel machen. Sitzen ist aber auch keine Lösung, "entweder blockiere ich zwei Plätze, oder alle stolpern über meine Beine im Gang." Die U-Bahn ist da keine Alternative. Dort kann er nur exakt in der leicht gewölbten Mitte des Wagens aufrecht stehen.

Im Kino wird gemurrt, wenn er aufsteht

Der Buckel, das ist auch etwas, was ihn immer begleitet. Bei jeder Tür, beim Blick in den Spiegel oder wenn er sich mit Menschen in Normalgröße unterhalten will. Zum Glück ist seine Frau 1,84 Meter groß, das fühlt sich fast wie Augenhöhe an. "Aber einen Bandscheibenvorfall hatte ich wegen der Buckelei schon hinter mir."Und dann auch noch dieses Raunen in seinem Rücken, wenn er den Kinosaal betritt. "Zum Glück habe ich hinten keine Augen, die Blicke möchte ich nicht sehen, dabei bin ich gar kein Sitzriese" versichert er. Und bei freier Platzwahl setzt er sich ohnehin möglichst an den Rand.

Eine Herausforderung ist auch der Kleiderkauf. Da hört er ihn wieder, diesen Satz: "Das kostet aber ein bisschen mehr." Zwar ist die Suche dank Internet heute leichter geworden, aber Schnäppchen kennt er nicht. "Wenn ich im Internet nach Schuhen suche, schaue ich nicht danach, was mir gefällt, sondern gebe als Erstes die Größe ein. Bei 52 ist das Angebot dann sehr überschaubar." Geschäfte mit Bekleidung in XXL gibt es in Berlin zwar, aber dafür fehlt ihm der Körperumfang. Er ist ja nicht so breit wie lang, sondern nur lang. In Köln hat er inzwischen ein Geschäft, das er ein-, zweimal im Jahr aufsucht und sich fürs Jahr einkleidet.

Dass er weit fahren muss, um passende Kleidung zu finden, kennt er seit seiner Kindheit. Aus seiner kleinen Heimatstadt in Ost-Westfalen ist er schon mit seiner Mutter in die 50 Kilometer entfernte größere Stadt gefahren, um passende Schuhe zu bekommen. Und bei jeder Hose hat die Mutter erst einmal gefragt, wie viel Saum denn da noch drin sei. Die Saumlänge war das ausschlaggebende Kaufargument. Dass er mal groß werden würde, wusste Johannknecht früh. Dass er mal 2,05 Meter werden würde, nicht. Sein Vater maß zwischen 1,90 und 1,95 Meter, damit hatte auch der Sohn gerechnet. Aber in der Pubertät wurde es dann noch eine Handbreit mehr. "Das hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe." An Hänseleien wegen seiner Größe kann er sich aber nicht erinnern. Vielleicht hat sich das auch niemand getraut – wegen seiner Größe. "Schlacks" sei er genannt worden, das schon.

Auf eine Leiter muss Johannknecht selten steigen

„Die Welt von oben“ heißt das Buch von Johannknecht

Foto: Thorsten Johannknecht

Es gibt viele Studien über den Zusammenhang zwischen Größe und Erfolg. Große Menschen würden mehr verdienen, hätten einen höheren Schulabschluss, sie seien selbstbewusster und durchsetzungsstärker. Oder werden zumindest dafür gehalten. In keinem Artikel über Martin Hikel und seinen politischen Aufstieg zum Neuköllner Bürgermeister bleibt unerwähnt, dass der 31-Jährige 2,08 Meter misst. Und Johannknecht sagt: "Zumindest ist es so, dass ich wahrgenommen werde, wenn ich in einen Raum komme und dass mir die Menschen in Konferenzen zuhören."

Auch sonst ist seine Größe oft nützlich. "Es freut mich, wenn mich eine ältere Dame im Supermarkt anspricht, ob ich ihr mal etwas aus dem obersten Regal holen kann." Das macht er natürlich gern – und ohne Leiter. Er kann sich nicht erinnern, wann er mal auf eine gestiegen ist, "obwohl ich in meiner Wohnung sogar eine habe". Natürlich eine Altbauwohnung, damit er sich wenigstens in den eigenen vier Wänden nicht ständig den Kopf stößt. Und Verabredungen mit ihm seien auch kein Pro­blem: "Wir treffen uns da, wo ich bin", sagt Johannknecht. Klingt ein wenig arrogant, ist aber so nicht gemeint, sondern einfach die Methode, die sicher klappt. Denn Johannknecht ragt aus jeder Menge heraus.

Fürs Fußballspielen wurde er irgendwann zu groß

Vielleicht, sagt er, hätte er mit seiner Größe sogar reich werden können. Als Basketballer. Aber als Kind hat er erst Fußball gespielt, bis er zu groß wurde. Dann landete er im Tor, aber da wollte er nicht bleiben. Mit Basketball hat er erst angefangen, als er 18 Jahre war. Zu spät, um Profi zu werden. Aber wenn er durch Südamerika reist, halten die Kinder ihn trotzdem für einen Star. Sie wollen Fotos mit ihm machen und manche fragen nach einem Autogramm. Für sie ist klar: Wer 2,05 Meter groß ist, muss doch Basketballer sein.

Es sind Momente, die ihn das viel zu kleine Kingsize-Bett vergessen lassen. Überhaupt möchte er trotz aller Kopfanstoßerei und Buckelei keinen Zentimeter missen. "Manchmal werde ich im Spaß gefragt, ob ich nicht etwas von meiner Größe abgeben will." Nein, will er nicht. Als Riese sieht er sich ohnehin nicht. Jedenfalls fühlt er sich nicht groß genug für den Klub langer Menschen, den es in Berlin gibt und in dem sich regelmäßig besonders große Menschen treffen, um zum Beispiel Einkaufstipps auszutauschen. "Da sind doch nur so richtig große Menschen", glaubt Johannknecht, ohne dass er das "richtig" in Zentimetern erklärt. Tatsächlich könnte er locker Mitglied werden. Die Mindestgröße liegt für Männer bei 1,90, für Frauen bei 1,80 Meter. Johannknecht könnte also sogar seine Frau mitbringen.